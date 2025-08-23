Los incendios evolucionan favorablemente, aunque aún hay focos activos en Castilla y León, Galicia y Asturias
Este sábado un total de 16 incendios siguen en situación operativa 2, once de ellos en Castilla y León (León, Palencia, Salamanca y Zamora), cuatro en Galicia y uno en Asturias, según los datos facilitados por el Comité Estatal de Coordinación (CECOD) contra los incendios.
La bajada de las temperaturas y una climatología más favorable ha permitido que la evolución de los incendios en León sea positiva durante la noche tras el trabajo realizado por los medios aéreos y terrestres en varios puntos de la provincia, lo que ha permitido que la Guardia Civil levante la evacuación en el Valle de Fornela, aunque pasen a estar confinados los pueblos de Faro, Cariseda, Peranzanes, Trascastro, Chano, Guimara.
Los vecinos de Peñalba de Santiago han podido regresar a sus viviendas tras la mejora en la evolución del incendio de Llamas de Cabrera, que sigue activo, aunque la evolución se considera "favorable y sin riesgo de propagación".
El incendio de Fasgar, por su parte, mantiene el foco abierto y las llamas avanzan hacia el valle de Tremor. Pero, el escenario más preocupante continúa en Anllares del Sil, donde el fuego sigue activo y fuera de control.
Por otro lado, el incendio forestal de Puercas (Zamora) ya está controlado doce días después de iniciarse y tras haber dejado cuatro personas heridas graves con quemaduras y haber arrasado una superficie que según los cálculos a través del sistema satelital Copernicus puede ascender a unas 6.200 hectáreas.
En lo que respecta a la situación de los ciudadanos evacuados y confinados, el representante del Ejecutivo autonómico ha señalado que ahora mismo hay 14 localidades evacuadas con 838 vecinos desalojados y 235 personas confinadas en once localidades.
Siete carreteras secundarias en las provincias de León, Zamora y Cáceres permanecen cortadas este sábado 23 de agosto debido a los incendios.
Cinco incendios siguen activos en Galicia
Los grandes incendios comienzan a estabilizarse en la provincia de Ourense. Los fuegos de Oímbra y Xinzo de Limia -unidos en uno solo- y A Mezquita se han dado por estabilizados durante la noche del viernes, así como dos de los tres focos del incendio de Chandrexa de Queixa y Vilariño de Conso, que, aunque sigue activo, "evoluciona favorablemente".
Asimismo, se ha desactivado la Situación 2 en Vilaboa, que fue decretada el jueves por la proximidad del fuego al núcleo de Vilar.
En Ourense, continúan activos los focos de Larouco, que continúa siendo el mayor incendio de la historia de Galicia, y Carballeda de Valdeorras, que afecta a alrededor de 3000 hectáreas, después de entrar a Galicia desde Zamora.
Sigue igualmente activo el incendio de Chandrexa de Queixa y Vilariño de Conso, así como el de Mormentelos.
Según la última actualización de la Consellería do Medio Rural, hay cinco incendios activos en Galicia, que suman 52 110 hectáreas. La cifra asciende a 88 810 si se tienen en cuenta todos los fuegos aún sin extinguir en Galicia.
Cinco incendios en Asturias
El último balance del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) correspondiente a la mañana de este sábado 23 de agosto indica la presencia de 5 Incendios forestales en el Principado. De ellos, tres están activos y dos estabilizados.
Los tres incendios activos siguen siendo el de Degaña, el de Genestoso en Cangas del Narcea y el de Somiedo en Caunedo/Gúa/Perlunes.
Los incendios estabilizados son los de La Uña/Arcenorio y Cabrales.
