Suteen bilakaera ona da, baina oraindik ere foku aktiboak daude Gaztela eta Leonen, Galizian eta Asturiasen

Gaueko tenperaturen jaitsierak sua itzaltzeko lanetan lagundu du, baina egoera zaila da oraindik.
BARNIEDO (LEÓN), 23/08/2025.- Imagen facilitada de los trabajos de extinción del incendio de Barniedo, en León, que han continuado durante toda la noche de este viernes. EFE/ UME SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Sutea Barniedon (Leon). Argazkia: EFE.
EITB

Azken eguneratzea

Larunbat honetan 16 sutek jarraitzen dute Espainian 2. egoera operatiboan, horietako hamaika Gaztela eta Leonen (Leon, Palentzia, Salamanca eta Zamora), lau Galizian eta bat Asturiasen, Estatuko Koordinazio Batzordeak (CECOD) suteen aurka emandako datuen arabera. 

Tenperaturak behera egin du gauean, eta aldeko eguraldiari esker, Leongo suteen bilakaera positiboa izan da gauean, probintziako hainbat tokitan airez eta lurrez ongi lan egin ahal izan dutelako. Horri esker, Guardia Zibilak Fornela haraneko ebakuazioa altxatu du, nahiz eta Faro, Cariseda, Peranzanes, Trascastro, Chano eta Guimara herriak konfinatut dituzten.

Peñalba de Santiagoko bizilagunak euren etxebizitzetara itzuli ahal izan dira, Llamas de Cabrerako sutearen bilakaerak hobera egin ostean. Izan ere, sutearen bilakaerak aktibo jarraitzen du, baina bilakaera "aldekoa eta hedatzeko arriskurik gabekoa" dela uste da.

Fasgarreko sutean, bere aldetik, fokuak aktibo jarraitzen du ta sugarrak Tremor haranerantz doaz. Hala ere, Anllares del Sileko sutea da gaur-gaurkoz kezkagarriena, han aktibo eta kontrolik gabe jarraitzen baitu suak. 

Bestalde, Puercaseko (Zamora) baso-sutea dagoeneko kontrolpean dago hasi eta hamabi egunera. Sute honetan lau pertsona larri zauritu dira erredurekin, eta Copernicus satelitearen kalkuluen arabera 6.200 hektareako azalera suntsitu dute sugarrek. 

Ebakuatutako eta konfinatutako herritarren egoerari dagokionez, Espainiako Gobernu-ordezkaritzak adierazi du 14 herri ebakuatuta daudela eta 838 bizilagun etxetik atera dituztela eta 235 pertsona konfinatuta daudela hamaika herritan.

Leon, Zamora eta Caceres probintzietako bigarren mailako zazpi errepide itxita daude larunbat honetan, abuztuaren 23an, suteak direla eta.

Bost sutek aktibo jarraitzen dute Galizian

Ourense probintzian sute handiak egonkortzen hasi dira. Oímbrako eta Xinzo de Limiako suak -batean elkartuta- eta Meskitako suak egonkortu egin dira ostiral gauean, baita Chandrexa de Queixa eta Vilariño de Consoko sutearen hiru fokuetako bi ere. Azken horrek, aktibo jarraitzen duen arren, "hobera egin du".

Halaber, 2. egoera indargabetu dute Vilaboan, sua Vilarreko herrigunetik gertu zegoelako aktibatu zena.

Ourensen, aktibo jarraitzen dute Laroucoko (Galiziako historiako suterik handiena izaten jarraitzen du) eta Carballeda de Valdeorrasko (Zamoratik Galiziara sartu ondoren 3.000 hektarea ingururi eragiten die) fokuek.

Chandrexa de Queixa eta Vilariño de Consoko suteak ere aktibo jarraitzen du, baita Mormenteloskoak ere.

Landa Inguruneko Kontseilaritzaren azken eguneratzearen arabera, bost sute aktibo daude Galizian, guztira 52.110 hektareari eragiten dietenak. Oraindik itzali gabe dauden su guztiak kontuan hartuta, 88.810 hektarea dira Galizian kaltetutakoak. 

VILABOA (PONTEVEDRA), 23/08/2025.- Vista aérea del incendio de Vilaboa (Pontevedra) declarado el pasado 21 de agosto. La Xunta ha desactivado el nivel 2 de emergencia en el incendio forestal de Vilaboa (Pontevedra), pero mantiene esa situación en la provincia de Ourense, donde los grandes incendios, según las estimaciones de la Consellería de Medio Rural, han frenado su progresión.EFE/ Ministerio de Defensa SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Bost sute Asturiasen

Asturiasko Printzerriko Larrialdi Zerbitzuaren (SEPA) azken balantzearen arabera, larunbat goizean 5 baso-sute daude lurraldean. Horietatik hiru aktibo daude eta bi egonkortuta.  

Hiru sute aktiboak Degañakoa, Genestosokoa (Cangas del Narcea) eta Somiedokoa (Caunedo/Gua/Perlunes) dira.

Egonkortutako suteak Uña/Arcenorio eta Cabralesekoak dira. 

GRAF1453. DEGAÑA (ASTURIAS), 22/08/2025.- Un avión contra incendios trabaja en la zona de Degaña, próxima a la reserva de biosfera del bosque de Muniellos, durante la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez al Puesto de Mando Avanzado de Degaña (Asturias), en donde se concentran los mayores esfuerzos de los equipos de extinción en Asturias. EFE/ J.L. Cereijido
