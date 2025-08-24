Incendios forestales
Protección Civil señala una "evolución favorable" de los incendios con 15 todavía activos

Los avances son lentos en los focos que afectan a distintas provincias españolas, aunque algunos de ellos se dan ya por controlados.
(Foto de ARCHIVO) Varios bomberos forestales tratan de extinguir un fuego, a 17 de agosto de 2025, en Retorta, Laza, Ourense, Galicia (España). El gran incendio de Larouco (Ourense), el mayor de la historia de Galicia por su dimensión de 30.000 hectáreas, se ha dado por estabilizado a las 11.25 horas de este sábado. De esta forma, los incendios activos pasan a ser cuatro, que suman 22.110 hectáreas. Adrián Irago / Europa Press 23 AGOSTO 2025;FUEGO;BOMBEROS;INCENDIO;EMERGENCIA; 17/8/2025
Varios bomberos forestales tratan de extinguir un fuego en la provincia de Ourense. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Babes Zibilak suteen "bilakaera ona" nabarmendu du, 15 oraindik aktibo baitaude
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, ha señalado que se está ante un "escenario favorable" en cuanto a la evolución de los incendios que afectan a distintas provincias españolas, pero ha insistido en que dichos avances son "muy lentos" y en que continúan activos un total de 15 fuegos.

En la rueda de prensa que ha ofrecido tras la reunión celebrada por el Comité Estatal de Coordinación y Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Sistema Nacional de Protección Civil (CEDOD), Barcones ha especificado que 14 de esa quincena de incendios están en nivel dos, ya han sido estabilizados los de Larouco y Oímbra (Ourense) y siete se han dado por controlados.

Durante la pasada noche han continuado mejorando las condiciones en la parte de las provincias de León y de Zamora y se han podido "dar por estabilizadas las líneas de control en extensos perímetros", si bien aún hay "posibilidades de reproducción" del fuego.

En concreto, la Unidad Militar de Emergencias (UME) está trabajando en un total de nueve incendios, siete de los cuales están activos y también continúan con sus labores en los de Larouco y Oímbra, pese a su estabilización.

Balance actual

Barcones ha reconocido que "los equipos empiezan a estar fuertemente agotados" tras 15 días de fuegos de sexta generación, más agresivos y virulentos, pero ha vuelto a manifestar un escenario de optimismo sin bajar la guardia. Barcones ha destacado la buena coordinación entre administraciones y la solidaridad entre territorios.

En total, ayer se sumaron 395 personas evacuadas, la mayoría los 330 vecinos de la localidad leonesa de La Baña, perteneciente al término municipal de Encinedo, debido que el incendio de Porto (Zamora) volvió a saltar los límites provinciales y amenaza el núcleo urbano. El total acumulado de evacuados del episodio de incendios forestales se eleva a 33 727.

Respecto a las investigaciones policiales sobre el origen de los distintos incendios registrados, desde el pasado 1 de junio, y hasta las 00:00 horas del sábado 23 de agosto, arrojan un balance de 43 detenidos y 133 investigados.

Incendios España Galicia Sociedad

