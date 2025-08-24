Baso-suteak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Babes Zibilak suteen "bilakaera ona" nabarmendu du, 15 oraindik aktibo badaude ere

Aurrerapausoak motelak dira Espainiako zenbait probintziatan oraindik itzali gabe dauden suteetan, horietako batzuk dagoeneko kontrolatutzat jo dituzten arren.

(Foto de ARCHIVO) Varios bomberos forestales tratan de extinguir un fuego, a 17 de agosto de 2025, en Retorta, Laza, Ourense, Galicia (España). El gran incendio de Larouco (Ourense), el mayor de la historia de Galicia por su dimensión de 30.000 hectáreas, se ha dado por estabilizado a las 11.25 horas de este sábado. De esta forma, los incendios activos pasan a ser cuatro, que suman 22.110 hectáreas. Adrián Irago / Europa Press 23 AGOSTO 2025;FUEGO;BOMBEROS;INCENDIO;EMERGENCIA; 17/8/2025

Baso-suhiltzaile batzuk, sua itzaltzeko lanetan, Ourense probintzian. Argazkia: Europa Press

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Virginia Barcones Babes Zibileko eta Larrialdietako zuzendari nagusiak esan du "egoera ona" dela Espainiako hainbat probintzia erretzen ari diren suteen bilakaerari dagokionez, baina aurrerapen horiek "oso motelak" direla eta 15 sute oraindik aktibo daudela nabarmendu du.

Koordinaziorako Estatuko Batzordeak eta Babes Zibileko Sistema Nazionalaren Koordinazio eta Zuzendaritzako Estatu Batzordeak (CEDOD) egindako bileraren ostean emandako prentsaurrekoan Barconesek esan duenez, 15 sute horietako 14 bigarren mailakoak dira jada, Larouco eta Oimbrako (Ourense) suteak egonkortu egin dira eta 7 kontrolatutzat eman dituzte.

Bart, Leon eta Zamora probintzietako baldintzek hobetzen jarraitzen dute, eta "perimetro zabaletako kontrol-lerroak egonkortutzat jo" dituzte, nahiz eta oraindik "sua zabaltzeko aukera" egon.

Larrialdietako Unitate Militarra (UME) 9 sutetan ari da lanean; horietako 7 aktibo daude, eta Larouco eta Oimbrako suteak itzaltzeko lanean jarraitzen dute, egonkortu badituzte ere.

Egungo balantzea

Barconesek aitortu du "taldeak leher eginda" daudela seigarren belaunaldiko suteei aurre egiten 15 egun eman dituztelako, oldarkorragoak eta bortitzagoak izan baitira, baina baikor agertu du, erne jarraitu behar badute ere. Barconesek administrazioen arteko koordinazio ona eta lurraldeen arteko elkartasuna azpimarratu ditu.

Guztira, 395 pertsona ebakuatu zituzten atzo, gehienak Leongo La Bañako (Encinedo) 330 bizilagunak, Portoko (Zamora) suteak probintziako mugak gainditu eta herrigunea mehatxatu zuelako. Uda honetako baso-suteen eraginez ebakuatuak 33.727 dira guztira.

Ekainaren 1etik abuztuaren 23ko 00:00ak arte erregistratutako suteen jatorria ikertu ondoren, 43 pertsona atxilotu eta 133 ikertu dituzte, suteekin zerikusia dutelakoan.

Suteak Espainia Galizia Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu