Babes Zibilak suteen "bilakaera ona" nabarmendu du, 15 oraindik aktibo badaude ere
Aurrerapausoak motelak dira Espainiako zenbait probintziatan oraindik itzali gabe dauden suteetan, horietako batzuk dagoeneko kontrolatutzat jo dituzten arren.
Virginia Barcones Babes Zibileko eta Larrialdietako zuzendari nagusiak esan du "egoera ona" dela Espainiako hainbat probintzia erretzen ari diren suteen bilakaerari dagokionez, baina aurrerapen horiek "oso motelak" direla eta 15 sute oraindik aktibo daudela nabarmendu du.
Koordinaziorako Estatuko Batzordeak eta Babes Zibileko Sistema Nazionalaren Koordinazio eta Zuzendaritzako Estatu Batzordeak (CEDOD) egindako bileraren ostean emandako prentsaurrekoan Barconesek esan duenez, 15 sute horietako 14 bigarren mailakoak dira jada, Larouco eta Oimbrako (Ourense) suteak egonkortu egin dira eta 7 kontrolatutzat eman dituzte.
Bart, Leon eta Zamora probintzietako baldintzek hobetzen jarraitzen dute, eta "perimetro zabaletako kontrol-lerroak egonkortutzat jo" dituzte, nahiz eta oraindik "sua zabaltzeko aukera" egon.
Larrialdietako Unitate Militarra (UME) 9 sutetan ari da lanean; horietako 7 aktibo daude, eta Larouco eta Oimbrako suteak itzaltzeko lanean jarraitzen dute, egonkortu badituzte ere.
Egungo balantzea
Barconesek aitortu du "taldeak leher eginda" daudela seigarren belaunaldiko suteei aurre egiten 15 egun eman dituztelako, oldarkorragoak eta bortitzagoak izan baitira, baina baikor agertu du, erne jarraitu behar badute ere. Barconesek administrazioen arteko koordinazio ona eta lurraldeen arteko elkartasuna azpimarratu ditu.
Guztira, 395 pertsona ebakuatu zituzten atzo, gehienak Leongo La Bañako (Encinedo) 330 bizilagunak, Portoko (Zamora) suteak probintziako mugak gainditu eta herrigunea mehatxatu zuelako. Uda honetako baso-suteen eraginez ebakuatuak 33.727 dira guztira.
Ekainaren 1etik abuztuaren 23ko 00:00ak arte erregistratutako suteen jatorria ikertu ondoren, 43 pertsona atxilotu eta 133 ikertu dituzte, suteekin zerikusia dutelakoan.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Gizon bat atxilotu dute Ugaon beste bat labanaz sastatzeagatik
33 urteko atxilotuari giza hilketa saiakera leporatu diote.
Aurtengo Aste Nagusiaren "oso balantze ona" egin, eta "errespetua" nagusitu dela esan du Aburtok
230 pertsona baino gehiago erreskatatu dituzte Kanaria Handitik 429 kilometrora zegoen txalupa batetik
Saharaz hegoaldekoak dira guztiak, gizonezkoak, emakumezkoak eta adingabeak.
Agur Marijaia
Bilboko Aste Nagusiaren amaiera zuzenean.
Marijaiak bederatzi eguneko "festa dionisiakoari" agur esango dio gaur
Bilboko Aste Nagusiko erregina sugar artean desagertuko da gaur gauean, ETB1ek eta orain.eus-ek 22:00etatik aurrera eskainiko duten ekitaldian.
Sei gizon atxilotu dituzte indarkeria matxistagatik Bilboko Aste Nagusiko azken gauean
Horietako hiru jai-esparruan ukituak egiteagatik atxilotu dituzte.
Inoiz gertatu gabea: behiek buelta eman dute eta kortara itzuli dira
2025eko Faltzesko Piloneko azken entzierroak aurtengo unerik bitxienetako bat utzi digu. Izan ere, Teodoro Vergararen behiek buelta eman, eta kortara itzultzea erabaki dute, aldapan behera hasi eta segundo gutxira. Azkenik, normaltasunez eta zauriturik gabe egin da entzierroa, 2025eko luzeena: 3 minutu eta 22 segundo.
Hiru pertsona larri zauritu dira Karrantzan, bi autoren arteko istripu batean
Bi autok aurrez aurre talka egin dute BI-630 errepidean, Ambasaguas auzoan, eta errepidea itxita egon da 22:30 eta 03:30 bitartean.
Bi pertsona atxilotu dituzte Sestaon pertsona bati oinetakoak lapurtzeagatik eta beste bat sastatzeagatik
Liskarra Hiru Kontzejuen plazaren inguruan izan da, eta zaurituetako bat Gurutzetako ospitalera eraman behar izan dute.