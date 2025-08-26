Osakidetza empleará un traductor neuronal para traducir al castellano la información de las consultas médicas realizadas en euskera
El Departamento de Salud del Gobierno Vasco y Osakidetza han puesto en marcha un traductor neuronal de textos clínicos que facilita el trabajo del personal sanitario cuando las consultas médicas se desarrollan en euskera.
El departamento ha explicado en un comunicado que la herramienta, a la que han llamado Itzulbide, permitirá que las consultas médicas con pacientes se lleven a cabo en euskera y que los profesionales puedan trabajar en euskera en las aplicaciones corporativas como la Historia Clínica. Así, los profesionales no bilingües que necesiten acceder a esa información en un futuro podrán contar con una herramienta que traduce al castellano los textos clínicos, "sin condicionar la continuidad asistencial por posibles errores en la traducción o interpretación".
Todo ello responde, según el Departamento de Salud, al objetivo de garantizar los derechos lingüísticos de pacientes y profesionales, tal y como se recoge en recogido en el Pacto Vasco de Salud. También obedece al 'III Plan de Normalización del Euskera de Osakidetza (2022-2028)', que contempla entre sus objetivos que los profesionales puedan trabajar en euskera en las aplicaciones corporativas, como es el caso de la historia clínica.
Aumento del euskera
Osakidetza destaca que cada vez hay una mayor demanda del uso del euskera en la historia clínica, tanto a nivel social como por parte de los profesionales. Además, ha previsto que esta progresión se acelerará porque "más de la mitad de los empleados activos en plazas estructurales es bilingüe, al igual que las últimas promociones de grados sanitarios de la EHU”. Todo esto, ha añadido, conlleva “un aumento natural en el uso del euskera” tanto en la comunicación oral como en el ámbito de la comunicación escrita.
En actualidad, aunque la relación con el paciente se practique en euskera, el profesional sanitario transcribe al castellano en el ordenador el contenido de la asistencia médica, ante la posibilidad de que otro profesional que precise de esta información "no la comprenda y se comprometa la seguridad en la atención".
Más de 200 profesionales sanitarios de distintas especialidades han participado en el proyecto, con la ayuda de la empresa Elhuyar, recopilando textos clínicos en castellano que se tradujeron a euskera, "creando así un 'corpus' lingüístico bilingüe con el que se ha alimentado el motor del traductor neuronal".
La herramienta se ha empezado a pilotar entre los profesionales de la OSI Donostialdea y se espera que antes de que termine el año esté operativa en toda la red de Osakidetza.
Más noticias sobre sociedad
Navarra, una comunidad ya "tensionada", acogerá a 118 menores en el plazo de un año
Euskadi y Cataluña, por su parte, no tendrían que acoger a ningún joven de acogida debido al "esfuerzo realizado hasta la fecha", aunque Cataluña tiene intención de atender como mínimo a 31 personas, el mismo número que en anteriores campañas de acogida.
Galicia suma ya más de 95.000 hectáreas afectadas por los incendios forestales en agosto
Galicia suma ya más de 95.000 hectáreas afectadas por los incendios forestales en agosto. A pesar de ello, sólo quedan tres incendios activos de más de 20 hectáreas: dos en Ourense y uno en Lugo.
El Ayuntamiento de San Sebastián ha retirado esta madrugada 220 toneladas de piedras de la playa de Ondarreta
El Ayuntamiento de San Sebastián ha retirado esta madrugada 220 toneladas de piedras de la playa de Ondarreta El operativo volverá a repetirse hoy, desde la noche del martes hasta la madrugada del miércoles
Raúl Incertis, médico en Gaza: 'Se está retransmitiendo un genocidio en directo'
El médico de urgencias y anestesista Raúl Incertis ha trabajado hasta hace un mes en el hospital que Israel ha bombardeado, el de Nasser. Asegura que mientras él estaba allí sufrieron seis ataques, pero nada como este último.
La meteorología vuelve a complicar las tareas de extinción de los incendios forestales en Zamora y León
El riesgo sigue siendo extremo y el nivel de peligro no bajará hasta el jueves o viernes, por lo que las autoridades han pedido máxima precaución.
Muere un ciclista tras sufrir un accidente en Mendibe, Baja Navarra
El ciclista, de 29 años, ha caído por un barranco de 60 metros tras sufrir un accidente en la bajada del puerto de Burdinkurutzeta.
Condenan a un hombre a más de cinco años de prisión en Gipuzkoa por abusar sexualmente de su pareja
La Fiscalía había solicitado penas que sumaban más de 16 años, pero la sentencia considera que la víctima "no acreditó suficientemente" la retirada de consentimiento.
El lunes y martes por la noche se retirarán las piedras de la playa de Ondarreta de San Sebastián
Una vez que se haya limpiado la arena retirada, esta se devolverá a la playa. Se calcula que hay en torno a 14 600 metros cúbicos de piedras en la playa, de las cuales ya se han llegado a retirar en torno a 10 000 metros cúbicos.
Un lote de galletas Fontaneda distribuido en Euskadi puede contener partículas metálicas
La empresa ha alertado a las autoridades para que se proceda a su retirada de los comercios y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición recomienda no consumir las galletas Pims Naranja que se hayan comprado los últimos días.