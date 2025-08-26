Hizkuntza-eskubideak
Osakidetzak itzultzaile neuronal bat erabiliko du euskaraz egindako kontsulten informazio idatzia gaztelaniara itzultzeko

Tresna horri esker, profesionalek informazioa euskaraz sartu ahal izango dute pazienteen historialean, eta elebidunak ez direnek "interpretazio arazorik gabe" eskuratu ahal izango dute.

Felix Zubia medikuak Itzulbiderekin nola lan egiten duten azaldu du. Argazkia: EITB.
Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila eta Osakidetza testu klinikoetarako itzultzaile neuronal bat jarri dute abian, euskaraz egindako kontsultetako informazio idatzia gaztelaniara itzuli ahal izateko.

Hedabideetara bidalitako oharrean azaltzen dutenez, Itzulbide deitu dioten erremintari esker, osasun-langileei lana erraztuzko zaie kontsulta medikoak euskaraz egiten direnean, aukera emango dielako pazientearen historia klinikoan informazioa euskaraz sartzeko. Ondoren, euskaldunak ez diren profesionalek informazio hori eskuratu ahal izango dute, gaztelaniara itzulita, eta "itzulpenean edo interpretazioan egon daitezkeen akatsengatik asistentziaren jarraikortasuna baldintzatu gabe".

Tresnak, Osasun Sailaren arabera, pazienteen eta profesionalen hizkuntza-eskubideak bermatzeko helburuari erantzuten dio, Osasunaren Euskal Itunean jasotzen den bezala. Era berean, 'Osakidetzaren Euskara Normalizatzeko III. Plana (2022-2028)' ekimenarekin ere bat egiten du. Plan horren helburuetako bat da profesionalek laneko hainbat kontu —historia klinikoa idaztea, adibidez—  euskaraz egin ahal izatea.

Euskararen hazkundea

Osakidetzak nabarmendu du "gero eta eskari handiagoa" dagoela, bai gizartearen bai profesionalen aldetik. Gainera, aurreikusi du bilakaera hori bizkortu egingo dela aurrerantzean "egiturazko plazetako langile aktiboen erdiak baino gehiago elebidunak direlako eta EHUko osasun-graduen azken promozioetan gauza bera gertatzen delako. Horrek guztiak "euskararen erabilera modu naturalean handitzea" dakar, bai ahozko, bai idatzizko komunikazioan.

Gaur egun, nahiz eta pazientearekin harremana euskaraz izan, osasun-profesionalek gaztelaniaz transkribatzen dute ordenagailuan kontsultetako informazioa, "beldur izaten direlako" informazio hori hizkuntza ulertzen ez duen beste profesional batek behar izatea eta, hortaz, "arriskuan jartzea arretaren segurtasuna".

Hainbat espezialitatetako 200 osasun-profesionalek baino gehiagok parte hartu dute proiektuan, Elhuyar enpresarekin batera. Gaztelaniazko testu klinikoak bildu eta euskarara itzuli zituzten, eta, horrela, corpus linguistiko elebiduna sortu zuten, itzultzaile neuronalaren motorra elikatzeko.

Tresna hori Donostialdeko ESIko profesionalen artean probatzen hasi dira, eta espero da urtea amaitu baino lehen Osakidetzaren sare osoan erabilgarri egotea.

