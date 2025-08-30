Protección Civil destaca la “evolución favorable” de los focos activos y confía en que la ola de incendios se acerca a su fin

La situación de los incendios forestales evoluciona de forma " muy favorable" gracias a la "ventana de oportunidad" de las condiciones meteorológicas de las últimas horas que, según Protección Civil, permiten afirmar que la peor ola de fuegos de la historia de España esté llegando "a su fin".

Así se ha manifestado este sábado la directora de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, en su comparecencia tras la reunión del Comité Estatal de Coordinación (Cecod), donde ha subrayado que los datos objetivos de la situación determinan en estos momentos que "este terrible episodio de incendios se va cerrando".



Barcones han explicado que existen siete focos de incendios activos, seis en situación operativa 2 en Castilla y León y uno en situación 1 en Lubrín (Almería), zona donde ha expresado más cautelas, ya que el sudeste peninsular continúa en riesgo extremo de fuegos.



Respecto a las llamas en Castilla y León, concretamente en los fuegos de León y Zamora, la responsable de Protección Civil, ha destacado que el panorama "es muy alentador", con una clara tendencia hacia la estabilización gracias a las condiciones meteorológicas que han favorecido el control de los focos activos por las lluvias continuadas de estos días y el amaine de las rachas de viento este sábado.

Respecto al incendio en Lebrín (Almería), en situación operativa 1, Barcones ha explicado que las previsiones meteorológicas son menos favorables porque se intensificará el viento.

Hasta el momento cinco personas han muerto en la ola de incendios forestales de agosto. Además, 57 personas han sido arrestadas hasta el momento y 142 las personas que las fuerzas de seguridad investigan en relación a algún fuego.