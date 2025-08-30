Babes Zibilak oraindik aktibo dauden fokuen "bilakaera ona" nabarmendu du, eta sute-bolada amaitzear dela uste du
Gaztela eta Leonen sei sute aktibo daude oraindik, larritasun gorenekorik ez, eta 1. mailako bat dago Almerian, Lubrin udalerrian.
Espainian oraindik itzali gabe dauden baso-suteen bilakaera "oso ona" dela nabarmendu du larunbat honetan Babes Zibilak, eta eguraldiaren azken orduotako baldintzei esker, herrialdearen historiako sute-boladarik txarrena amaitzear dagoela iragarri du.
Virginia Barcones Babes Zibileko eta Larrialdietako zuzendariak egin du iragarpena, Estatuko Koordinazio Batzordearen (Cecod) bileraren ostean egin duen agerraldian.
Azaldu duenez, gaur-gaurkoz zazpi foku daude aktibo, baina larritasun gorenekorik ez. Zehazki, 2. mailako sei sute daude Gaztela eta Leonen, eta 1. mailako bat dago Almerian, Lubrin udalerrian.
Leongo eta Zamorako suteei dagokienez, Babes Zibileko arduradunak nabarmendu du egoera "oso pozgarria" dela eta suteak egonkortzeko bidean direla eguraldiari esker.
Lubringo (Almeria) suteari dagokionez, zuhur hitz egin du Barconesek, eguraldi iragarpenaren arabera haizea indartu egingo baita.
Orain arte bost pertsona hil dira suteen ondorioz. Gainera, 57 pertsona atxilotu eta 142 pertsona ikertzen ari dira suteekin lotura dutelakoan.
