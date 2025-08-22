BASO-SUTEAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Salamancako boluntario bat hil da eta jada bost dira baso-suteen ondorioz Espainian hildakoak

Antza denez, boluntario gisa parte hartu zuen Ciperez (Salamanca) herrian piztutako sutea itzaltzeko lanetan, eta kea arnasteagatik ospitaleratu eta egun batzuetara hil da. 

CIPÉREZ (SALAMANCA), 15/08/2025.- Dos bomberos trabajan en la extinción del incendio forestal este viernes, en las proximidades de Cipérez (Salamanca). EFE/JM GARCIA
Sutea Ciperezen (Salamanca). Artxiboko argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Salamanca probintziako Ciperez herrian piztutako sua itzaltzeko lanetan boluntario gisa parte hartu zuen gizon bat hil da, kea arnasteagatik ospitaleratu eta egun batzuetara. Vox alderdiko David Hierro eta Union del Pueblo Leones  (UPL) alderdiko Luis Mariano Santos politikariek eman dute horren berri. Gaztela eta Leongo Juntak, berriz, oharra kaleratu du heriotza horrek suteekin inolako loturarik ez duela esanez. 

Iberiar penintsulan piztutako suteen ondorioz hildakoak, beraz, bost  dira jada: hiru Leonen hil dira, bat Salamancan eta beste bat Madrilen.

Aurrekaririk gabeko sute bolada: eremu zabalak kiskalita, milaka ebakuatu eta lau hildako
Suteak Espainia Hondamendi naturalak Hondamendi naturalen biktimak Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu