Un hombre que participó como voluntario en la extinción del incendio de Cipérez (Salamanca) ha fallecido días después, tras ser hospitalizado, según han adelantado este viernes los portavoces de Vox y UPL en las Cortes, David Hierro y Luis Mariano Santos, aunque la Junta de Castilla y León ha emitido un comunicado para negar la vinculación de la muerte con el fuego.

Ascienden así a cinco las víctimas mortales de la oleada de incendios que asola la península ibérica, tres de ellas en León, una en Salamanca y otra en Tres Cantos (Madrid).