Un voluntario de Salamanca, la quinta víctima mortal de los incendios forestales en España

Al parecer, participó como voluntario en la extinción del incendio de Cipérez (Salamanca) y habría muerto días después, tras ser hospitalizado por inhalación de humo. Sin embargo, la Junta de Castilla y León ha emitido un comunicado para negar la vinculación de la muerte con el fuego.

CIPÉREZ (SALAMANCA), 15/08/2025.- Dos bomberos trabajan en la extinción del incendio forestal este viernes, en las proximidades de Cipérez (Salamanca). EFE/JM GARCIA
Incendio en Cipérez (Salamanca). Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Salamancako boluntario bat hil da eta jada bost dira baso-suteen ondorioz Espainian hildakoak
Agencias | EITB

Un hombre que participó como voluntario en la extinción del incendio de Cipérez (Salamanca) ha fallecido días después, tras ser hospitalizado, según han adelantado este viernes los portavoces de Vox y UPL en las Cortes, David Hierro y Luis Mariano Santos, aunque la Junta de Castilla y León ha emitido un comunicado para negar la vinculación de la muerte con el fuego.

Ascienden así a cinco las víctimas mortales de la oleada de incendios que asola la península ibérica, tres de ellas en León, una en Salamanca y otra en Tres Cantos (Madrid).

Oleada de incendios sin precedentes: extensas superficies arrasadas, miles de evacuados y cuatro fallecidos
Javier Fatás, responsable de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG),  ha explicado que se trata de una "situación catastrófica", con más de 350 000 hectáreas afectadas en todo el Estado, en especial, en el oeste. Ha añadido que han sido afectadas cultivos, ganaderías, pastos, asentamientos apícolas y masas de aprovechamiento forestal. A su juicio será "difícil" revitalizar las comarcas afectadas y pide apoyo a las administraciones. 

