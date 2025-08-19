INCENDIOS
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Oleada de incendios sin precedentes: más de 344 000 hectáreas arrasadas, miles de evacuados y cuatro fallecidos

Cerca de un millar de personas han protestado en León contra la gestión forestal, y han exigido dimisiones, así como la declaración del nivel 3 de emergencia, de modo que la gestión pasaría de la Junta al Gobierno español.

JARILLA (CÁCERES), 18/08/2025.- Efectivos de la UME trabajan hoy lunes en el incendio de Jarilla (Cáceres). El incendio de Jarilla (Cáceres) ha entrado ya en Castilla y León por zonas altas del municipio salmantino de Candelario a última hora de esta tarde, aunque la previsión es que se mantenga ahí y lo puedan controlar por la mañana con la ayuda de medios aéreos. EFE/UME SÓLO USO EDITORIAL/SÓLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Aurrekaririk gabeko sute uholdea: 344 000 hektarea baino gehiago suntsituta, milaka ebakuatuta eta lau hildako
author image

EITB

Última actualización

Este martes aún continúa la preocupación por los alarmantes incendios en Galicia, Castilla y León y Extremadura, que hasta la fecha han provocado el desalojo de 31 130 personas y la llegada de una histórica ayuda internacional. De los 40 incendios localizados, en estos momentos hay 23 incendios activos en una situación de emergencia de mayor gravedad.

En paralelo, han detenido a 31 personas e investigado a 92 por su presunta implicación en el origen de los distintos incendios que arrasan parte de la península ibérica, con Jarilla (Cáceres) como el foco más alarmante en estos momentos.

CARBALLEDA DE AVIA (OURENSE), 17/08/2025.- Un guarda forestal trabaja en labores de extinción del incendio forestal de Carballeda de Avia (Ourense) este domingo. La ola de incendios que afecta al noroeste de España no da tregua este domingo. Tras una semana de incendios que han causado tres muertos, miles de hectáreas quemadas y miles de desalojados por las llamas, el país se encuentra devastao. En la región de Galicia ardieron ya 50.000 hectáreas y en la de Castilla y León 3.500 personas permanecían fuera de sus hogares. EFE/ Brais Lorenzo

En Castilla y León ya han sido desalojadas por los incendios forestales 5300 personas de 76 localidades, donde preocupa la negativa de muchos ciudadanos a dejar sus poblaciones por el miedo a que las llamas lleguen y no sean defendidas por el operativo. En estos momentos hay 26 incendios activos, 10 de ellos de mayor gravedad.

BARNIEDO DE LA REINA (LEÓN), 18/08/2025.- Una persona que lucha contra el fuego muestra su desesperación ante el incendio que amenaza la vertiente leonesa del Parque Nacional de Picos de Europa, iniciado en Barniedo de la Reina e impulsado por el viento y las altas temperaturas. EFE/J.Casares

Asimismo, nueve incendios forestales siguen activos en Galicia, todos en la provincia de Ourense, tras arrasar 62 000 hectáreas de terreno. Aunque todos los focos activos se originaron en Ourense, algunos afectan también a superficie de las provincias de Zamora y Lugo. En las últimas horas, cuatro miembros de los operativos de extinción han resultado heridos, uno de ellos con quemaduras graves.

CARBALLEDA DE AVIA (OURENSE), 17/08/2025.- Vecinos trabajan en labores de extinción del incendio forestal de Carballeda de Avia (Ourense) este domingo. La ola de incendios que afecta al noroeste de España no da tregua este domingo. Tras una semana de incendios que han causado tres muertos, miles de hectáreas quemadas y miles de desalojados por las llamas, el país se encuentra devastao. En la región de Galicia ardieron ya 50.000 hectáreas y en la de Castilla y León 3.500 personas permanecían fuera de sus hogares. EFE/ Brais Lorenzo

Por el contrario, Extremadura, ya solo tiene activo el incendio de Jarilla (Cáceres), que ha quemado una superficie de 15 464 hectáreas. Más de 300 efectivos y hasta 20 medios aéreos luchan contra este incendio, que ha afectado tanto al Valle del Jerte como del Ambroz, con un perímetro por encima de los 140 kilómetros, en zonas de difícil acceso, muy próximas a la provincia de Salamanca.

En Asturias, la situación también ha mejorado con la llegada de la lluvia a Picos de Europa y la bajada de temperaturas y aumento de la humedad, aunque se mantiene la preocupación por la posible llegada de nuevos incendios procedentes de León.

Teniendo en cuenta la superficie afectada, 2025 se perfila ya como el peor año en las últimas tres décadas. Las primeras estimaciones de cifran en más de 344 000 las hectáreas de superficie quemadas este año, y el fuego sigue avanzando.

A las labores de extinción en los municipios de Riaño, Boca de Huérgano, Guardo, Asturias y Astorga se han sumado en las últimas horas especialistas en la extinción de incendios procedentes de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) y Navarra.

En este contexto, el fuego ha causado ya cuatro fallecidos: el último ha sido un bombero forestal que murió este domingo al volcar la autobomba que conducía en Espinoso de Compludo (León).           

LEÓN, 18/08/2025.- Concentración de protesta por los incendios forestales en la provincia de León, este lunes en la capital leonesa. EFE/J.Casares

Cientos de personas protestan en León contra la gestión forestal

Al grito de "el fuego arrasa, la Junta fracasa", cerca de un millar de personas han pedido las dimisiones del presidente de la Junta de Castilla y León, del PP, Alfonso Fernández Mañueco; y del consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por su gestión y responsabilidad en los incendios forestales.

Asimismo, han exigido la declaración del nivel 3 de emergencia, de modo que la gestión pasaría de la Junta al Gobierno español, petición a la que ya se ha negado el Ejecutivo autonómico.

Durante la protesta, también se han escuchado mensajes como "la prevención es la solución" y "el fuego de verano se apaga en invierno", destacando la importancia de fortalecer las políticas forestales de manera continua a lo largo del año.

LEÓN, 18/08/2025.- Concentración de protesta por los incendios forestales en la provincia de León, este lunes en la capital leonesa. EFE/J.Casares
18:00 - 20:00
Emergencia Climática Diputación Foral de Bizkaia Diputación Foral de Gipuzkoa Alertas Meteorológicas Sociedad Asturias Pedro Sánchez Diputación Foral de Álava Gobierno Vasco Comunidad Autonóma Vasca Galicia Navarra Desastres naturales Incendios Cambio Climático Xunta de Galicia Olas de calor Política Bomberos Víctimas de desastres naturales España Gobierno de España Denuncias

Más noticias sobre sociedad

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Detenido un hombre de 40 años por exhibir sus partes íntimas ante una menor en Vitoria

Un hombre de 40 años ha sido detenido en Vitoria por "mostrar y zarandear sus partes íntimas" y hacer comentarios obscenos ante una pareja y en presencia de una menor de edad. Acusado de un delito de exhibicionismo ante menores, el hombre fue arrestado sobre las 17:30 horas del pasado día 15 en la plaza Santa Domingo de la capital alavesa, según ha informado este lunes la Policía Local. Agentes de la guardia urbana fueron alertados de que en ese lugar el detenido mantenía una discusión con una pareja en el transcurso de la cual mostró sus partes íntimas, acto que fue presenciado por una menor de edad.

Cargar más