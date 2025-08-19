Oleada de incendios sin precedentes: más de 344 000 hectáreas arrasadas, miles de evacuados y cuatro fallecidos

Por el contrario, Extremadura, ya solo tiene activo el incendio de Jarilla (Cáceres), que ha quemado una superficie de 15 464 hectáreas. Más de 300 efectivos y hasta 20 medios aéreos luchan contra este incendio, que ha afectado tanto al Valle del Jerte como del Ambroz, con un perímetro por encima de los 140 kilómetros, en zonas de difícil acceso, muy próximas a la provincia de Salamanca.

En Asturias, la situación también ha mejorado con la llegada de la lluvia a Picos de Europa y la bajada de temperaturas y aumento de la humedad, aunque se mantiene la preocupación por la posible llegada de nuevos incendios procedentes de León.

Teniendo en cuenta la superficie afectada, 2025 se perfila ya como el peor año en las últimas tres décadas. Las primeras estimaciones de cifran en más de 344 000 las hectáreas de superficie quemadas este año, y el fuego sigue avanzando.

A las labores de extinción en los municipios de Riaño, Boca de Huérgano, Guardo, Asturias y Astorga se han sumado en las últimas horas especialistas en la extinción de incendios procedentes de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) y Navarra.

En este contexto, el fuego ha causado ya cuatro fallecidos: el último ha sido un bombero forestal que murió este domingo al volcar la autobomba que conducía en Espinoso de Compludo (León).