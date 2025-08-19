Oleada de incendios sin precedentes: más de 344 000 hectáreas arrasadas, miles de evacuados y cuatro fallecidos
Cerca de un millar de personas han protestado en León contra la gestión forestal, y han exigido dimisiones, así como la declaración del nivel 3 de emergencia, de modo que la gestión pasaría de la Junta al Gobierno español.
Este martes aún continúa la preocupación por los alarmantes incendios en Galicia, Castilla y León y Extremadura, que hasta la fecha han provocado el desalojo de 31 130 personas y la llegada de una histórica ayuda internacional. De los 40 incendios localizados, en estos momentos hay 23 incendios activos en una situación de emergencia de mayor gravedad.
En paralelo, han detenido a 31 personas e investigado a 92 por su presunta implicación en el origen de los distintos incendios que arrasan parte de la península ibérica, con Jarilla (Cáceres) como el foco más alarmante en estos momentos.
En Castilla y León ya han sido desalojadas por los incendios forestales 5300 personas de 76 localidades, donde preocupa la negativa de muchos ciudadanos a dejar sus poblaciones por el miedo a que las llamas lleguen y no sean defendidas por el operativo. En estos momentos hay 26 incendios activos, 10 de ellos de mayor gravedad.
Asimismo, nueve incendios forestales siguen activos en Galicia, todos en la provincia de Ourense, tras arrasar 62 000 hectáreas de terreno. Aunque todos los focos activos se originaron en Ourense, algunos afectan también a superficie de las provincias de Zamora y Lugo. En las últimas horas, cuatro miembros de los operativos de extinción han resultado heridos, uno de ellos con quemaduras graves.
Por el contrario, Extremadura, ya solo tiene activo el incendio de Jarilla (Cáceres), que ha quemado una superficie de 15 464 hectáreas. Más de 300 efectivos y hasta 20 medios aéreos luchan contra este incendio, que ha afectado tanto al Valle del Jerte como del Ambroz, con un perímetro por encima de los 140 kilómetros, en zonas de difícil acceso, muy próximas a la provincia de Salamanca.
En Asturias, la situación también ha mejorado con la llegada de la lluvia a Picos de Europa y la bajada de temperaturas y aumento de la humedad, aunque se mantiene la preocupación por la posible llegada de nuevos incendios procedentes de León.
Teniendo en cuenta la superficie afectada, 2025 se perfila ya como el peor año en las últimas tres décadas. Las primeras estimaciones de cifran en más de 344 000 las hectáreas de superficie quemadas este año, y el fuego sigue avanzando.
A las labores de extinción en los municipios de Riaño, Boca de Huérgano, Guardo, Asturias y Astorga se han sumado en las últimas horas especialistas en la extinción de incendios procedentes de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) y Navarra.
En este contexto, el fuego ha causado ya cuatro fallecidos: el último ha sido un bombero forestal que murió este domingo al volcar la autobomba que conducía en Espinoso de Compludo (León).
Cientos de personas protestan en León contra la gestión forestal
Al grito de "el fuego arrasa, la Junta fracasa", cerca de un millar de personas han pedido las dimisiones del presidente de la Junta de Castilla y León, del PP, Alfonso Fernández Mañueco; y del consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por su gestión y responsabilidad en los incendios forestales.
Asimismo, han exigido la declaración del nivel 3 de emergencia, de modo que la gestión pasaría de la Junta al Gobierno español, petición a la que ya se ha negado el Ejecutivo autonómico.
Durante la protesta, también se han escuchado mensajes como "la prevención es la solución" y "el fuego de verano se apaga en invierno", destacando la importancia de fortalecer las políticas forestales de manera continua a lo largo del año.
Más noticias sobre sociedad
Arden cerca de 340 000 hectáreas en España sólo en el mes de agosto, según Copernicus
Los datos apuntan ya al peor año de incendios en España, superando incluso a 2022, año también de graves incendios en el que ardieron más de 200.000 hectáreas hasta agosto.
Navarra desactiva el plan de emergencias por incendios forestales
El Gobierno de Navarra ha tomado esta decisión debido a las condiciones meteorológicas favorables previstas para los próximos días, según ha informado SOS Navarra.
10 personas detenidas en el tercer día de la Aste Nagusia, una por amenazas con arma blanca
Cinco de los arrestos han sido por hurtos o robos. Los incidentes más significativos se han producido en el entorno de San Nicolás, Esperanza y Viuda de Epalza.
Emoción y peligro en el tercer encierro del Pilón de Falces
La ganadería Teodoro Vergara ha protagonizado el emocionante y peligroso tercer encierro, con una vaca que se ha quedado rezagada tras salir del recorrido, pero sin caer por la ladera. Algunos corredores se han caído, aunque ninguno ha sufrido heridas de gravedad.
Los autobuses de Altube no prestarán este curso el servicio universitario a los campus de Bilbao y Leioa
La empresa lleva cuatro décadas trasladando a estudiantes de Vitoria-Gasteiz al campus de Bizkaia y traerlos de vuelta cada día. La asociación alega que no puede sostener el servicio “en condiciones económicamente viables”.
Se elevan a 26 las muertes atribuibles al calor en agosto en Euskadi
En lo que va de verano ya son 65 las muertes contabilizadas por patologías vinculadas al exceso de temperaturas.
Hallan el cuerpo sin vida de un hombre de 86 años en la ría de Zumaia
El cadáver ha sido trasladado al Instituto Vasco de Medicina Legal de San Sebastián para practicarle la autopsia.
Fallece una mujer en una colisión en la A-12 en Torres del Río
El vehículo de la mujer estaba detenido en la cuneta y el camión ha chocado contra él.
Detenido un hombre de 40 años por exhibir sus partes íntimas ante una menor en Vitoria
Un hombre de 40 años ha sido detenido en Vitoria por "mostrar y zarandear sus partes íntimas" y hacer comentarios obscenos ante una pareja y en presencia de una menor de edad. Acusado de un delito de exhibicionismo ante menores, el hombre fue arrestado sobre las 17:30 horas del pasado día 15 en la plaza Santa Domingo de la capital alavesa, según ha informado este lunes la Policía Local. Agentes de la guardia urbana fueron alertados de que en ese lugar el detenido mantenía una discusión con una pareja en el transcurso de la cual mostró sus partes íntimas, acto que fue presenciado por una menor de edad.