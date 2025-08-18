Más de medio centenar de bomberos vascos se desplazan hasta Castilla y León para ayudar en el control de incendios
Un total de 58 bomberos de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) se van a desplazar hasta Castilla y León para ayudar en el control de incendios forestales, tras la petición de la Junta al Gobierno Vasco. En concreto, se trata de 42 efectivos del cuerpo de bomberos de Bizkaia, 10 de Gipuzkoa y 6 de Álava, que prestan servicio a las respectivas diputaciones forales.
En el caso de Bizkaia, los especialistas en la extinción de incendios se desplazarán en una decena de vehículos todoterreno hasta la zona de Riaño, en el norte de la provincia de León, dentro del Parque Natural de Picos de Europa. Los profesionales forman parte del servicio de Montes y de Basalan, y también acudirán a otros municipios próximos como Boca de Huérgano.
Para las tareas de control y extinción de focos activos van a contar con diverso material de intervención forestal, incluyendo dos bombas, dos cisternas, dos vehículos pickups todoterreno, un vehículo de mando y una furgoneta logística.
También contarán con herramientas como motosierras, antorchas de ignición o un robot desbrozador. Asimismo, el dispositivo se reforzará con un dron para labores de observación y apoyo aéreo en la planificación de las actuaciones.
Desde Gipuzkoa, se han organizado dos grupos de intervención con efectivos tácticos, operativos y de coordinación estratégica. Permanecerán en la zona de Boca de Huérgano tres días, y han partido ya con seis vehículos procedentes de los parques de Urola, Bidasoa y Oria.
Asimismo, desde Álava los equipos de emergencia acudirán al municipio de Guardo con vehículos adaptados para combatir fuegos en áreas forestales, una autobomba y diversas emisoras portátiles, con el propósito de facilitar las labores de control y extinción.
El Gobierno Vasco y las diputaciones forales enviaron recientemente un helicóptero al lugar para colaborar en las labores de extinción de incendios.
