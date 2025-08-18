SUTEAK
EAEko berrogeita hamar suhiltzaile baino gehiago Gaztela eta Leonera joan dira, baso-suteak kontrolatzen laguntzeko

Zehazki, Gaztela eta Leongo Juntak Eusko Jaurlaritzari laguntza eskatu ondoren hartu da neurria. Hala, bat egin dute suteak itzaltzen laguntzeko berriki bidalitako helikopteroarekin.

Bizkaiko suhiltzailea foku bat itzali nahian. Artxiboko argazkia: Bomberos Bizkaia
EITB

Azken eguneratzea

Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) 58 suhiltzaile Gaztela eta Leonera joango dira baso-suteak kontrolatzen eta itzaltzen laguntzeko, Gaztela eta Leongo Juntak Eusko Jaurlaritzari laguntza eskatu ondoren. Zehazki, foru-aldundiei zerbitzu ematen dieten Bizkaiko 42 suhiltzaile dira, Gipuzkoako 10 eta Arabako 6.

Bizkaitik, suteak itzaltzen adituak lur orotako hamar bat ibilgailutan joango dira Riaño ingurura, Leongo probintziako iparraldean, Europako Mendietako Parke Naturalaren baitan. Zehazki, profesional horiek Mendien eta Basalanen zerbitzuko kide dira. Halaber, handik gertu dagoen Boca de Huergano udalerrira joango dira.

Suteak kontrolatzeko eta itzaltzeko lanetarako, basoan aritzeko hainbat material izango dute eskura, hala nola bi ponpa, bi zisterna, lur orotako bi ibilgailu, aginte-ibilgailu bat eta furgoneta logistiko bat.

Halaber, motozerrak, su-zuziak edo sasiak garbitzeko robot bat ere izango dute. Era berean, operatiboa drone batekin indartuko da, behaketa-lanetarako eta jarduketen plangintzan aireko laguntza emateko.

Gipuzkoatik, esku hartzeko bi talde antolatu dira. Lan taktikoak, operatiboak eta koordinazio estrategikokoak gauzatuko dituzte. Hiru egunez egongo dira Boca de Huergano inguruan, eta Urola, Bidasoa eta Oriako parkeetako sei ibilgailurekin abiatu dira zonaldera.

Era berean, Arabako larrialdi zerbitzuko kideak baso-eremuetan suari aurre egiteko ibilgailu egokituekin joan dira Guardo udalerrira; ponpa-auto batekin eta hainbat irrati eramangarrirekin, oraindik piztuta dauden suteen kontrol-eta itzaltze-lanetan laguntzeko asmoz.

Eusko Jaurlaritzak eta foru aldundiek helikoptero bat bidali dute berriki, sua itzaltzeko lanetan laguntzeko helburuarekin.

