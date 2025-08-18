SUTEAK
Suhiltzaile bat hil eta beste bat zauritu da Leonen, sute bat itzaltzeko lanetan

Hala, lau dira jada Iberiar penintsulan piztutako suteen ondorioz hildakoak, horietako hiru Leongo probintzian. Laugarren biktima asteartean hil zen Tres Cantosen (Madril), erreduren ondorioz.

CIPÉREZ (SALAMANCA), 15/08/2025.- Dos bomberos trabajan en la extinción del incendio forestal este viernes, en las proximidades de Cipérez (Salamanca). EFE/JM GARCIA

Suhiltzaileak baso-sute bat itzaltzeko lanean. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Suhiltzaile bat hil eta beste bat zauritu da Leongo Espinoso de Compludo udalerrian, ponpa-auto bat iraulita, Ponferrada eskualdeko Yeres herriko sutea itzaltzeko lanetan.

Ezbeharra igande honetako 22:30 aldera jazo da, ponpa-autoa lubeta batetik erorita. Hildako suhiltzailea horren gidaria zen, eta, zauritutako beste suhiltzailea bezala, suteen aurkako operatiboko kidea eta Gaztela eta Leongo Juntako langilea zen.

Hala, dagoeneko lau dira Iberiar penintsulan piztutako suteen ondorioz hildakoak, horietako hiru Leongo probintzian. Laugarren biktima asteartean hil zen Tres Cantosen (Madril), erreduren ondorioz.

CARBALLEDA DE AVIA (OURENSE), 17/08/2025.- Vecinos trabajan en labores de extinción del incendio forestal de Carballeda de Avia (Ourense) este domingo. La ola de incendios que afecta al noroeste de España no da tregua este domingo. Tras una semana de incendios que han causado tres muertos, miles de hectáreas quemadas y miles de desalojados por las llamas, el país se encuentra devastao. En la región de Galicia ardieron ya 50.000 hectáreas y en la de Castilla y León 3.500 personas permanecían fuera de sus hogares. EFE/ Brais Lorenzo

Sua aurrera doa kontrolik gabe: Europako mendiak, alerta egoeran

Bitartean, baso-suteek Iberiar penintsulako ipar-mendebaldea kiskaltzen jarraitzen dute. Uneotan, sua Europako mendietako parke naturalera iristear da, bereziki, iparraldean, eta Galizia eta Extremadurako erkidegoetan kiskalitako hektareak gora jarraitzen dute.

Ourense probintziako suteek 58.500 hektarea kiskali dituzte jada, eta Extremaduran kalte gehien eragin dituen Jarillako suteak 11.000 hektarea lur erre ditu. Leonen ere oso kezkagarria da egoera, eta 2.000 pertsona ebakuatu behar izan dituzte 60 udalerritan.

Horrez gain, Madril eta Galizia arteko tren-zirkulazioak etenda jarraituko du, suteen egoera dela eta.

Ildo horretatik, suteen eraginez beren etxetik atera behar izan dituzten milaka pertsona etxeetara bueltatu ezinik jarraitzen dute Leon, Palentzia, Zamora eta Salamanca bezalako udalerrietan. Gainera, baliteke pertsona gehiago ebakuatzea datozen orduetan.

Gaztela eta Leonen une honetan kezka gehien eragiten duen sutea Jarillan (Caceres) dago; haizeak eta tenperatura altuek oso erraz zabaldu baitituzte garrak.

AS CHAS, OÍMBRA (OURENSE), 12/08/2025.- Vista de la aldea de As Chás, Oímbra (Ourense), durante el incendio forestal que permanece activo este martes por la noche. EFE/Brais Lorenzo

Asturiasko suteek, berriz, bilakaera "hobea" izan dute azken orduotan, baina alertak maila gorenean jarraitzen du eta suhiltzaileek tinko jarraitu beharko dute inguruan lanean.

Guztira 27 pertsona atxilotu eta 92 ikertu dituzte ekainaren 1ean baso-suteen aurkako kanpaina hasi zenetik.

(Foto de ARCHIVO) 16 August 2025, Spain, Cualedro: Residents of Cualedro watch as the fire spread in the province of Ourense, Galicia, Spain. Photo: Elena Fernandez/ZUMA Press Wire/dpa Elena Fernandez/ZUMA Press Wire/ DPA 16/8/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN
