Fallece un bombero y otro resulta herido en las labores de extinción de un incendio en León

Ascienden así a cuatro las víctimas mortales de la oleada de incendios que asola la península ibérica, tres de ellas en la provincia leonesa. La cuarta víctima fue un hombre que murió el pasado martes por quemaduras en Tres Cantos (Madrid).
CIPÉREZ (SALAMANCA), 15/08/2025.- Dos bomberos trabajan en la extinción del incendio forestal este viernes, en las proximidades de Cipérez (Salamanca). EFE/JM GARCIA
Bomberos trabajando en la extinción de un incendio forestal. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Suhiltzaile bat hil eta beste bat zauritu da Leongo sute bat itzaltzeko lanetan
Agencias | EITB

Última actualización

Un bombero ha muerto y otro ha resultado herido por el vuelco de una autobomba en el municipio leonés de Espinoso de Compludo, en las labores de extinción del incendio de Yeres, en la comarca de Ponferrada.

El accidente ha ocurrido sobre las 22:30 horas de este domingo, cuando la autobomba ha caído por un terraplén. El bombero muerto es el conductor de la autobomba y, al igual que su compañero herido, era un miembro del operativo contra incendios y trabajador de la Junta de Castilla y León.

Ascienden así a cuatro las víctimas mortales de la oleada de incendios que asola la península ibérica, tres de ellas en la provincia leonesa. La cuarta víctima fue un hombre que murió el pasado martes por quemaduras en Tres Cantos (Madrid).

CARBALLEDA DE AVIA (OURENSE), 17/08/2025.- Vecinos trabajan en labores de extinción del incendio forestal de Carballeda de Avia (Ourense) este domingo. La ola de incendios que afecta al noroeste de España no da tregua este domingo. Tras una semana de incendios que han causado tres muertos, miles de hectáreas quemadas y miles de desalojados por las llamas, el país se encuentra devastao. En la región de Galicia ardieron ya 50.000 hectáreas y en la de Castilla y León 3.500 personas permanecían fuera de sus hogares. EFE/ Brais Lorenzo

El fuego avanza sin control: Picos de Europa, en alerta

Los incendios forestales siguen devorando el campo y el monte del noroeste de la península ibérica. El fuego amenaza ya el parque natural de los Picos de Europa, en el norte, mientras que las llamas siguen sumando hectáreas quemadas en las comunidades de Galicia y Extremadura.        

Los fuegos activos en la provincia de Ourense han elevado a 58 500 las hectáreas calcinadas, el incendio de Jarilla ha consumido 11 000 hectáreas de tierras extremeñas y en León los incendios mantienen desalojadas a 2000 personas en 60 municipios.

CARBALLEDA DE AVIA (OURENSE), 17/08/2025.- Vecinos trabajan en labores de extinción del incendio forestal de Carballeda de Avia (Ourense) este domingo. La ola de incendios que afecta al noroeste de España no da tregua este domingo. Tras una semana de incendios que han causado tres muertos, miles de hectáreas quemadas y miles de desalojados por las llamas, el país se encuentra devastao. En la región de Galicia ardieron ya 50.000 hectáreas y en la de Castilla y León 3.500 personas permanecían fuera de sus hogares. EFE/ Brais Lorenzo

Además, la circulación ferroviaria entre Madrid y Galicia por alta velocidad seguirá interrumpida durante todo el lunes dada la situación de los incendios.

Miles de desalojados de municipios de León, Palencia, Zamora y Salamanca siguen sin poder volver a sus domicilios en una jornada que ha deparado más evacuaciones.

El incendio que más preocupa en estos momentos en Castilla y León está en Jarilla (Cáceres), pues el viento y las altas temperaturas han propagado las llamas con gran facilidad.

AS CHAS, OÍMBRA (OURENSE), 12/08/2025.- Vista de la aldea de As Chás, Oímbra (Ourense), durante el incendio forestal que permanece activo este martes por la noche. EFE/Brais Lorenzo

La situación de los incendios en Asturias evoluciona de manera "más favorable", aunque el nivel de alerta se mantiene en su grado máximo y los dispositivos de extinción seguirán desplegados en los principales focos.

Un total de 27 personas han sido detenidas y 92 investigadas desde el 1 de junio, fecha de inicio de la campaña estatal contra incendios forestales.

(Foto de ARCHIVO) 16 August 2025, Spain, Cualedro: Residents of Cualedro watch as the fire spread in the province of Ourense, Galicia, Spain. Photo: Elena Fernandez/ZUMA Press Wire/dpa Elena Fernandez/ZUMA Press Wire/ DPA 16/8/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN
