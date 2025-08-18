Fallece un bombero y otro resulta herido en las labores de extinción de un incendio en León
Un bombero ha muerto y otro ha resultado herido por el vuelco de una autobomba en el municipio leonés de Espinoso de Compludo, en las labores de extinción del incendio de Yeres, en la comarca de Ponferrada.
El accidente ha ocurrido sobre las 22:30 horas de este domingo, cuando la autobomba ha caído por un terraplén. El bombero muerto es el conductor de la autobomba y, al igual que su compañero herido, era un miembro del operativo contra incendios y trabajador de la Junta de Castilla y León.
Ascienden así a cuatro las víctimas mortales de la oleada de incendios que asola la península ibérica, tres de ellas en la provincia leonesa. La cuarta víctima fue un hombre que murió el pasado martes por quemaduras en Tres Cantos (Madrid).
El fuego avanza sin control: Picos de Europa, en alerta
Los incendios forestales siguen devorando el campo y el monte del noroeste de la península ibérica. El fuego amenaza ya el parque natural de los Picos de Europa, en el norte, mientras que las llamas siguen sumando hectáreas quemadas en las comunidades de Galicia y Extremadura.
Los fuegos activos en la provincia de Ourense han elevado a 58 500 las hectáreas calcinadas, el incendio de Jarilla ha consumido 11 000 hectáreas de tierras extremeñas y en León los incendios mantienen desalojadas a 2000 personas en 60 municipios.
Además, la circulación ferroviaria entre Madrid y Galicia por alta velocidad seguirá interrumpida durante todo el lunes dada la situación de los incendios.
Miles de desalojados de municipios de León, Palencia, Zamora y Salamanca siguen sin poder volver a sus domicilios en una jornada que ha deparado más evacuaciones.
El incendio que más preocupa en estos momentos en Castilla y León está en Jarilla (Cáceres), pues el viento y las altas temperaturas han propagado las llamas con gran facilidad.
La situación de los incendios en Asturias evoluciona de manera "más favorable", aunque el nivel de alerta se mantiene en su grado máximo y los dispositivos de extinción seguirán desplegados en los principales focos.
Un total de 27 personas han sido detenidas y 92 investigadas desde el 1 de junio, fecha de inicio de la campaña estatal contra incendios forestales.
