Un bombero ha muerto y otro ha resultado herido por el vuelco de una autobomba en el municipio leonés de Espinoso de Compludo, en las labores de extinción del incendio de Yeres, en la comarca de Ponferrada.

El accidente ha ocurrido sobre las 22:30 horas de este domingo, cuando la autobomba ha caído por un terraplén. El bombero muerto es el conductor de la autobomba y, al igual que su compañero herido, era un miembro del operativo contra incendios y trabajador de la Junta de Castilla y León.

Ascienden así a cuatro las víctimas mortales de la oleada de incendios que asola la península ibérica, tres de ellas en la provincia leonesa. La cuarta víctima fue un hombre que murió el pasado martes por quemaduras en Tres Cantos (Madrid).