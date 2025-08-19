Aurrekaririk gabeko sute bolada: 344.000 hektarea baino gehiago kiskalita, milaka ebakuatu eta lau hildako
Mila pertsona inguruk protesta egin dute Leonen, orain arte egindako kudeaketaren aurka, eta dimisioak eskatu dituzte, baita larrialdiko 3. maila deklaratzea ere; beraz, kudeaketa Gaztela eta Leongo Juntatik Espainiako Gobernura igaroko litzateke.
Galizian, Gaztela eta Leonen eta Extremaduran piztutako suteen inguruko kezkak berdin-berdin jarraitzen du astearte honetan; ildo horretatik, orain arte 31.130 pertsona etxetik atera behar izan dituzte eta nazioarteko laguntza historikoa iritsi da.
Era berean, 31 pertsona atxilotu eta 92 ikertu dituzte orain arte, Iberiar penintsulako suteen jatorrian zerikusia dutelakoan. Uneotan, Jarilla (Caceres) udalerrikoa da suterik kezkagarriena.
Gaztela eta Leonen dagoeneko 5.300 pertsona etxetik atera behar izan dituzte 76 udalerritako baso-suteen eraginez, eta kezkatuta daude herritar askok beren herriak uzteari uko egin diotelako; sugarrak beren etxeetara iritsiko diren beldur baitira. Une honetan, 26 sute aktibo daude, horietatik 10 larriagoak.
Era berean, bederatzi baso-sutek aktibo jarraitzen dute Galizian, guztiak Ourenseko probintzian, 62.000 hektarea lur erre ondoren. Ourensen bertan piztu ziren sute gehienak, baina beste batzuek Zamora eta Lugo probintziei ere eragiten diote. Azken orduetan, lau suhiltzaile zauritu dira, horietako bat erredura larriekin.
Extremaduran, berriz, Jarillako (Caceres) sutea baino ez dago aktibo uneotan, eta 15.464 hektareako erre ditu jada. 300 pertsona baino gehiago eta 20 aireko baliabide ere ari dira sutearen aurka borrokan. Jerte harana eta Ambroz harana kaltetu ditu gehien suteak, iristeko zailak diren eremuetan, Salamancatik oso gertu.
Asturiasen ere egoerak hobera egin du, euria hasi baita Europako Mendietan, eta tenperaturak behera egin baitu, hezetasunaren gorakadarekin batera. Hala ere, kezka handia dago Leondik sute gehiago etor daitezkeelako.
Kaltetutako azalera kontuan hartuta, 2025 azken hiru hamarkadetako urterik kaltetuena da jada. Aurreneko datuen arabera, 344.000 hektarea baino gehiago erre dira aurten, eta suak aurrera egiten jarraitzen du.
Testuinguru horretan, Euskal Autonomia Erkidegotik (EAE) eta Nafarroatik suteak itzaltzeko espezialistak kaltetutako eremuetara joan dira, hala nola Riaño, Boca de Huergano, Guardo, Asturias eta Astorga udalerrietara, suteen itzaltze lanetan laguntzeko asmoz.
Halaber, suak lau hildako utzi ditu: azkena baso-suhiltzaile bat izan da, Espinoso de Compludo udalerrian (Leon), ponpa-auto batean lubeta batetik iraulita.
Ehunka pertsonak protesta egin dute Leonen, kudeaketaren aurka
"Suak suntsitu egiten du, Juntak porrot" oihukatuz, Alfonso Fernandez Mañueco (PP) Gaztela eta Leongo Juntako presidentearen eta Juan Carlos Suarez-Quiñones Gaztela eta Leongo Juntako Ingurumen kontseilariaren dimisioak eskatu dituzte mila pertsona inguruk astelehen honetan.
Era berean, larrialdiko 3. maila deitzea eskatu dute, kudeaketa Gaztela eta Leongo Juntatik Espainiako Gobernura pasatuko litzatekeelako, baina autonomia erkidego horretako Exekutiboak uko egin dio eskaera horri.
Protestan, "prebentzioa konponbidea da" eta "udako sua neguan itzaltzen da" bezalako mezuak entzun dira ere bai, urtean zehar baso-zainketa politikak etengabe indartzearen garrantzia azpimarratuz.
