Gernika-Palestina califica de muy positivas las movilizaciones de La Vuelta y llama a participar en las protestas de este viernes
La iniciativa Gernika-Palestina ha realizado una valoración "muy positiva" de la movilización a favor de Palestina y contra el "genocidio" de Israel llevada a cabo este pasado miércoles durante la 11ª etapa de La Vuelta a España, con salida y llegada en Bilbao, y ha llamado a tomar parte en las caceroladas que se celebrarán este viernes frente a "más de 130" ayuntamientos vascos. Además, ha defendido que el vencedor de la undécima etapa "fue Palestina".
En rueda de prensa en San Sebastián, el representante de Gernika-Palestina Ibon Meñika y la periodista Ekhiñe Atorrasagasti han presentado las ilustraciones que ha realizado para la iniciativa Maitane Azurmendi, protagonizadas por una niña, una periodista y un médico, "que son las tres principales víctimas del genocidio de Israel en Palestina".
Además, han realizado una valoración "muy positiva" de las movilizaciones que "de forma pacífica" se han llevado a cabo para denunciar esta situación durante la celebración de La Vuelta en Navarra y este pasado miércoles en Bizkaia, en la que participa un equipo de Israel. A su juicio, reflejaron "lo que piensa la inmensa mayoría de la sociedad, que es que el pueblo vasco es un pueblo solidario con el palestino".
Tras destacar que "el vencedor" de la 11ª etapa de La Vuelta en Bilbao "fue Palestina", Meñaka ha censurado el "intento de blanquear el genocidio" que, a su juicio, supone la participación de un equipo "embajador del Estado de Israel", que, además, "se alinea" con su presidente, Benjamín Netanyahu, que es "un genocida que tiene como objetivo la aniquilación del pueblo palestino".
En este contexto, ha opinado que los organizadores de La Vuelta "tenían que haber abordado" el "gran problema" que tienen de forma previa y haber hecho un llamamiento a la UCI "a no aceptar a ese equipo y a no impedir las movilizaciones" en apoyo a Palestina, donde se ha asesinado a "más de 73 000 personas ya", y "no retirar elementos de apoyo" al pueblo palestino. "Hay que actuar y ser responsables", ha incidido.
