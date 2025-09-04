Protesta berriak
Gernika-Palestinak oso positibotzat jo ditu Vueltako mobilizazioak eta ostiraleko protestetan parte hartzeko deia egin du

Bihar, irailak 5, 130 udaletxeren baino gehiagoren aurrean egingo dituzte protestak, aipatu ekimenak deituta. Hamaikagarren etapa "Palestinak" irabazi zuela defendatu dute Gernika-Palestina plataformaren ordezkariek.

Gernika-Palestina ekimenak oso balorazio positiboa egin du Palestinaren aldeko eta Israelen "genozidioaren" aurka Bilbon, Espainiako Vueltaren 11. etapan, izandako mobilizazioa dela eta. Bestalde, ostiral honetan, irailaren 5ean, Euskal Herriko 130 udaletxeren aurrean egingo diren kazeroladetan parte hartzeko deia egin du.

Donostian emandako prentsaurrekoan, Maitane Azurmendik protesta horietarako egin dituen ilustrazioak aurkeztu dituzte Ibon Meñika Gernika-Palestina plataformaren ordezkariak eta Ekhiñe Atorrasagasti kazetariak. Horietan, neskato bat, kazetari bat eta mediku bat dira protagonistak, "Israelek Palestinan egindako genozidioaren hiru biktima nagusiak".

Gainera, egoera hori salatzeko "modu baketsuan" egin diren mobilizazioen balorazio "oso positiboa" egin dute. Ekimen horretako eledunen ustez, "gizartearen gehiengoak pentsatzen duena azaleratu zuen asteazkeneko mobilizazioak", hau da, "Euskal Herriak Palestinarekiko duen elkartasuna".

Bilboko Itzuliaren 11. etapako "garailea Palestina" izan zela azpimarratzeaz gain, "genozidioa zuritzeko saiakera" egin dela salatu du Meñikak, haren iritziz, "Israelgo Estatuaren enbaxadore den talde bat ari delako Vueltan parte hartzen", eta, gainera, Benjamin Netanyahu presidentearekin "lerrokatzen" ari delako, "herri palestinarra suntsitzea helburu izanik".

Testuinguru horretan, adierazi du Vueltaren antolatzaileek lehenago heldu behar izan zioketela arazoari, "talde hori ez onartzeko eta mobilizazioak ez eragozteko" eskatuta, adibidez. Ildo horretan, Gernika-Palestina plataformaren ordezkariak gogora ekarri du 73.000 pertsona baino gehiago hil dituztela dagoeneko".

 

