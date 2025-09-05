PRINCIPALES TITULARES
Será noticia: ronda de reuniones del lehendakari, caceroladas por Gaza y presentación de Zinemaldia

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
(Foto de ARCHIVO) El Lehendakari, Imanol Pradales (d), se reúne con el presidente del PP, Javier de Andrés (i), en el Palacio de Ajuria Enea, a 12 de julio de 2024, en Vitoria-Gasteiz, Álava, País Vasco (España). Con esta reunión, el Lehendakari inicia la ronda de contactos con los partidos políticos, con el objetivo de compartir el programa de Gobierno, abordar una reflexión conjunta sobre las prioridades y retos del País Vasco y establecer una metodología de trabajo. Iñaki Berasaluce / Europa Press 12 JULIO 2024;PP;PARTIDO POPULAR;REUNIÓN;CONTACTOS;PARTIDOS;POLÍTICOS 12/7/2024
El lehendakari, Imanol Pradales, junto al presidente del PP vasco, Javier de Andrés. Foto de archivo: Europa Press
author image

EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 5 de septiembre de 2025:

- Ronda de reuniones del lehendakari: Imanol Pradales inicia hoy viernes la ronda de contactos que quiere mantener con los partidos políticos para hablar sobre temas de la agenda vasca. Así, a las 09:00 recibirá a Javier de Andrés, presidente del PP vasco, y a las 11:00 horas se reunirá con Jon Hernández, portavoz de Sumar en el Parlamento. El objetivo de los encuestros es tratar los principales retos de los próximos meses con los partidos.

- Caceroladas por Gaza: Esta tarde hay convocadas caceroladas frente a más de 130 ayuntamientos vascos para denunciar "el agravamiento de la situación en Gaza y la inacción europea", a partir de las 19:00 horas. Estas acciones se llevan a cabo tras la protesta del pasado miércoles durante la 11ª etapa de La Vuelta a España, con salida y llegada en Bilbao.

- Presentación de Zinemaldia: Hoy a las 11:00 horas en Tabakalera se realizará la rueda de prensa de presentación de la 73ª edición del Festival de San Sebastián, Zinemaldia. En este evento se dará a conocer la composición de los jurados, así como cineastas e intérpretes relevantes que asistirían al festival.

