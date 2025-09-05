Será noticia: ronda de reuniones del lehendakari, caceroladas por Gaza y presentación de Zinemaldia

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 5 de septiembre de 2025:

- Ronda de reuniones del lehendakari: Imanol Pradales inicia hoy viernes la ronda de contactos que quiere mantener con los partidos políticos para hablar sobre temas de la agenda vasca. Así, a las 09:00 recibirá a Javier de Andrés, presidente del PP vasco, y a las 11:00 horas se reunirá con Jon Hernández, portavoz de Sumar en el Parlamento. El objetivo de los encuestros es tratar los principales retos de los próximos meses con los partidos.

- Caceroladas por Gaza: Esta tarde hay convocadas caceroladas frente a más de 130 ayuntamientos vascos para denunciar "el agravamiento de la situación en Gaza y la inacción europea", a partir de las 19:00 horas. Estas acciones se llevan a cabo tras la protesta del pasado miércoles durante la 11ª etapa de La Vuelta a España, con salida y llegada en Bilbao.

- Presentación de Zinemaldia: Hoy a las 11:00 horas en Tabakalera se realizará la rueda de prensa de presentación de la 73ª edición del Festival de San Sebastián, Zinemaldia. En este evento se dará a conocer la composición de los jurados, así como cineastas e intérpretes relevantes que asistirían al festival.