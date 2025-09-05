TITULAR NAGUSIAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Albiste izango da: lehendakariaren bilera-sorta, Gazaren aldeko protestak eta Zinemaldiaren aurkezpena

Gaurkoan albiste izango diren gaien laburpena, bi hitzetan.

(Foto de ARCHIVO) El Lehendakari, Imanol Pradales (d), se reúne con el presidente del PP, Javier de Andrés (i), en el Palacio de Ajuria Enea, a 12 de julio de 2024, en Vitoria-Gasteiz, Álava, País Vasco (España). Con esta reunión, el Lehendakari inicia la ronda de contactos con los partidos políticos, con el objetivo de compartir el programa de Gobierno, abordar una reflexión conjunta sobre las prioridades y retos del País Vasco y establecer una metodología de trabajo. Iñaki Berasaluce / Europa Press 12 JULIO 2024;PP;PARTIDO POPULAR;REUNIÓN;CONTACTOS;PARTIDOS;POLÍTICOS 12/7/2024

Imanol Pradales lehendakaria eta Javier de Andres Euskadiko PPko presidentea. Artxiboko argazkia: Europa Press

author image

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko irailaren 5ean, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Lehendakariaren bilera-sorta: Imanol Pradalesek gaur, ostirala, hasiko du bilera-sorta alderdi politikoekin, euskal agendako gaiei buruz hitz egiteko. Horrela, 09:00etan Javier de Andres hartuko du, EAEko PPko presidentea, eta 11:00etan Jon Hernandez Sumarrek Legebiltzarrean duen bozeramailearekin bilduko da. Helburua da datozen hilabeteetako erronka nagusiak aztertzea alderdiekin.

- Lapiko-jotzeak Gazako egoera salatzeko: Gaur arratsalderako lapiko-jotzeak deitu dituzte EAEko 130 udaletxe baino gehiagoren aurrean, "Gazako egoeraren larriagotzea eta Europaren gelditasuna" salatzeko asmoz, 19:00etatik aurrera. Ekintza horiek joan den asteazkenean Espainiako Vueltaren 11. etapan izandako protestaren ondoren egingo dira.

- Zinemaldiaren aurkezpena: 73. edizioa aurkezteko prentsaurrekoa egingo dute gaur, 11:00etan, Tabakaleran. Ekitaldi honetan, jaialdira joango diren zinegileen eta interprete garrantzitsuen izenak jakinaraziko dituzte, besteak beste.

Imanol Pradales Alderdi Politikoak Eusko Jaurlaritza Gazako Zerrenda Palestina Israel Giza eskubideak Kultura Zinemaldia Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Radio Vitoria celebra sus 90 años con un gran espectáculo audiovisual de luz y sonido, que podrá seguirse por eitb.eus
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Radio Vitoriak argi eta soinuzko ikuskizun handia prestatu du 90. urteurrena ospatzeko, eta zuzenean jarraitu ahal izango da GUAUn

'Batzen gaituen ahotsa' izeneko ikuskizunak azken 90 urteetako gertaera garrantzitsuenen errepaso bisuala egingo du, irratiaren soinuaren bidez, dantza eta musika emanaldiak bilduko dituen taularatzea eginda. Gonbidatu izango dituzte, besteak beste, Ramiro Gonzalez Arabako ahaldun nagusia, Maider Etxebarria Gasteizko alkatea eta Andoni Aldekoa EITBren zuzendari nagusia. Ekitaldia zuzenean jarraitu ahal izango da irrati bidez eta GUAU plataforman, 21:00etatik aurrera.

Gehiago kargatu