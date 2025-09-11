La Vuelta acorta la contrarreloj de hoy para adelantarse a las posibles protestas
La Vuelta Ciclista a España 2025 ha anunciado que la contrarreloj de Valladolid se disputará finalmente sobre un trazado de 12,2 kilómetros, manteniendo tanto la salida como la meta inicialmente previstas. La decisión se ha adoptado en coordinación con el Ayuntamiento de Valladolid y tras consultarlo con el Colegio de Comisarios, según detalló la organización en un comunicado publicado en la red social X.
El objetivo, según explican, es “dotar de una mayor protección al desarrollo de la etapa”, después de que varios colectivos propalestinos hayan llamado a la movilización para protestar por la presencia del equipo Israel Premier Tech en la carrera.
La amenaza de boicot ha provocado que se refuerce el dispositivo de seguridad, con más de medio millar de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Policía Municipal de Valladolid desplegados a lo largo del recorrido.
Las protestas no son nuevas: en días anteriores ya obligaron a modificar el trazado de la Vuelta. En Bilbao, la meta tuvo que adelantarse varios kilómetros, mientras que el pasado domingo en Galicia se recortaron ocho kilómetros de la etapa por la presencia de manifestantes propalestinos.
La organización confía en que estas medidas permitan que la jornada se desarrolle con normalidad deportiva y que los corredores puedan disputar la contrarreloj con todas las garantías.
