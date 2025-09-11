PROTESTAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Vueltak gaurko erlojupekoa laburtu du, deituta dauden protestei aurrea hartzeko

Vueltako antolakuntzak Valladoliden egingo den erlojuaren kontrako etapako ibilbidea murriztea erabaki du, Israel Premier Tech taldearen parte-hartzearen aurka deitutako protesten aurrean segurtasuna indartzeko.

PONFERRADA (LEÓN), 10/09/2025.- Decenas de personas protestan contra Israel al paso del pelotón por Ponferrada (León), durante la etapa 17 de la Vuelta Ciclista a España, disputada este miércoles entre O Barco de Valdeorras (Ourense) y Alto de El Morredero (EL Bierzo-León) y con 143,2km de recorrido. EFE/Ana F Barredo
Protestak Vueltan, Ponferradan. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

2025eko Espainiako Vueltak iragarri duenez, gaur Valladolideko erlojupekoak 12,2 kilometroko ibilbidea izango du, eta hasieran aurreikusitako irteera eta helmuga mantenduko ditu. Valladolideko Udalarekin koordinatuta eta Komisarioen Elkargoarekin kontsultatu ondoren hartu dute erabakia, antolatzaileek X sare sozialean argitaratutako ohar batean zehaztu dutenez.

Helburua, azaldu dutenez, "etaparen garapenari babes handiagoa ematea da", Israel Premier Tech taldeak lasterketan duen presentziagatik mobilizaziora deitu ostean.

Boikota egiteko mehatxuaren ondorioz, segurtasun-dispositiboa indartu dute, eta Estatuko Segurtasun Indarretako eta Valladolideko Udaltzaingoko bostehun agente baino gehiago mobilizatu dituzte ibilbidean zehar.

Protestak ez dira berriak: aurreko egunetan Vueltako ibilbidea aldatu behar izan zuten. Bilbon helmuga hainbat kilometro aurreratu behar izan zuten, eta joan den igandean, berriz, Galizian, etapako zortzi kilometro murriztu zituzten, manifestarien presentziagatik.

Antolatzaileek espero dute neurri horiei esker jardunaldia normaltasunez egingo dela eta txirrindulariek aukera izango dutela erlojupekoa berme guztiekin lehiatzeko.

Espainia Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

GRAFCAV2650. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 10/09/2025.- El lehendakari, Imanol Pradales (c), y el rector de la Universidad del País Vasco (EHU), Joxerramon Bengoetxea (2i), posan junto a los galardonados con las Medallas de Oro, Carlos Garaikoetxea (3i), Jose Ángel Iribar (2d), y Nekane Balluerka (3d), durante el acto de inauguración oficial del curso 2025-2026. EFE/Juan Herrero
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Palestinari elkartasuna adierazteko minutu bateko isilunearekin abiatu dute EHUko 25-26. ikasturtea

Joxerramon Bengoetxeak errektore bezala izan duen lehen hasiera ekitaldian unibertsitatearen konpromiso soziala eta nazioartekotzea sustatzearen alde egin du. Carlos Garaikoetxea lehendakariak, Nekane Balluerka errektore ohiak eta Jose Angel Iribar futbolari ohiak urrezko dominak jaso dituzte, egindako lanagatik. Guztira, 35.000 ikasletik gora izango dira aurtengo ikasturtean, eta erdiek baino gehiagok euskaraz ikasiko dute. 

GRAFCAV2612. SAN SEBASTIÁN, 10/09/2025.-Inciddentes este miércoles en la Universidad del País Vasco (EHU) durante la inauguración del curso 2025-2026, con 35.126 repartidos en 106 grados, con un acto solemne presidido por el lehendakari, Imanol Pradales, y el rector, Joxerramon Bengoetxea. EFE/Juan Herrero
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Ikasle Abertzaleakek deituta, Israelen aurkako protesta batek EHUren ikasturte irekiera atzeratu du

Israeli boikota egiteko eskatu dute manifestariek eta Eusko Jaurlaritzari eta EHUri "genozidioaren konplize" izatea leporatu diete. Pradales lehendakaria iritsi denean oihuak hasi dira eta tentsio uneak ere izan dira. Ondorioz, ekitaldiaren hasiera minutu batzuk atzeratu da. Ekitaldira joan diren erakundeetako eta unibertsitateko ordezkariak isilik egon dira oihuak noiz amaituko zain.

Gehiago kargatu