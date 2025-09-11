Vueltak gaurko erlojupekoa laburtu du, deituta dauden protestei aurrea hartzeko
Vueltako antolakuntzak Valladoliden egingo den erlojuaren kontrako etapako ibilbidea murriztea erabaki du, Israel Premier Tech taldearen parte-hartzearen aurka deitutako protesten aurrean segurtasuna indartzeko.
2025eko Espainiako Vueltak iragarri duenez, gaur Valladolideko erlojupekoak 12,2 kilometroko ibilbidea izango du, eta hasieran aurreikusitako irteera eta helmuga mantenduko ditu. Valladolideko Udalarekin koordinatuta eta Komisarioen Elkargoarekin kontsultatu ondoren hartu dute erabakia, antolatzaileek X sare sozialean argitaratutako ohar batean zehaztu dutenez.
Helburua, azaldu dutenez, "etaparen garapenari babes handiagoa ematea da", Israel Premier Tech taldeak lasterketan duen presentziagatik mobilizaziora deitu ostean.
Boikota egiteko mehatxuaren ondorioz, segurtasun-dispositiboa indartu dute, eta Estatuko Segurtasun Indarretako eta Valladolideko Udaltzaingoko bostehun agente baino gehiago mobilizatu dituzte ibilbidean zehar.
Protestak ez dira berriak: aurreko egunetan Vueltako ibilbidea aldatu behar izan zuten. Bilbon helmuga hainbat kilometro aurreratu behar izan zuten, eta joan den igandean, berriz, Galizian, etapako zortzi kilometro murriztu zituzten, manifestarien presentziagatik.
Antolatzaileek espero dute neurri horiei esker jardunaldia normaltasunez egingo dela eta txirrindulariek aukera izango dutela erlojupekoa berme guztiekin lehiatzeko.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Zazpi pertsona zauritu dira Sestaon lotan zeuden pabilioian piztutako sutean kea arnastuta
Sua gaur goizaldeko seiak aldera hasi da, Galindoko Padurak kaleko nabe batean. Pabiloi horretan lo egiten zuten zazpi pertsona artatu dituzte kea arnasteagatik, eta, azkenean, San Eloy eta Gurutzetako ospitaleetara eraman dituzte.
Haurren obesitateak pisu txikia gainditzen du lehen aldiz: hamar umetik batek pairatzen du munduan
Unicefek elikagai ultraprozesatuen inpaktuaz eta haurrei zuzendutako publizitate oldarkorraz ohartarazi du; izan ere, ondorio sanitario, sozial eta ekonomiko larriak dituen epidemia globala bultzatzen ari dira.
Israelen aurkako protestek EHUren ikasturte hasierako ekitaldia atzeratu dute
Ikasle Abertzaleak taldeak deitutako elkarretaratzean, hainbat lagun elkartu dira Israeli boikota egiteko eskatuz eta EHUri eta Eusko Jaurlaritzari “genozidioaren konplize” izatea leporatuz.
Ehunka lagunek "Ibaitik Itsasora" martxa hasi dute Tuteran, Palestinari elkartasuna adierazteko
Hamaika etapako ibilbidea Hendaian amaituko da. Martxaren lehen egunean, Bardeako tiro-poligonoan frogatzen dituzten armetan jarri dute arreta kolektiboek. Arma hauek Gazako indarkeriaren arduradun direla adierazi dute.
La Leze gaztandegi arabarrak garaipena errepikatu du Ordizian
Illarduiako gaztandegiak bere hirugarren garaipena lortu du Ordiziako lehiaketan eta Urrezko Kutxa Saria ere eskuratu du. Saria eman ondorengo enkantean, Donostiako Itxaropena jatetxeak 5.200 euro ordaindu ditu Eli Gorrotxategik eta Jose Mari Jauregik egindako gaztaren erdiarengatik.
Palestinari elkartasuna adierazteko minutu bateko isilunearekin abiatu dute EHUko 25-26. ikasturtea
Joxerramon Bengoetxeak errektore bezala izan duen lehen hasiera ekitaldian unibertsitatearen konpromiso soziala eta nazioartekotzea sustatzearen alde egin du. Carlos Garaikoetxea lehendakariak, Nekane Balluerka errektore ohiak eta Jose Angel Iribar futbolari ohiak urrezko dominak jaso dituzte, egindako lanagatik. Guztira, 35.000 ikasletik gora izango dira aurtengo ikasturtean, eta erdiek baino gehiagok euskaraz ikasiko dute.
“Isiltasunak hil zuen nire aita; suizidioa normalizatu behar dugu, gaiaz gehiago hitz egin behar dugu”
Gaur, irailak 10, Suizidioa Prebenitzeko Nazioarteko Eguna da. Maitane Ruizen aitak duela bi urte egin zuen bere buruaz beste. Mungiako gazteak bere istorioa kontatu du, eta suizidioa ikusaraztearen, normalizatzearen eta horri buruz hitz egitearen garrantzia defendatu du.
Ikasle Abertzaleakek deituta, Israelen aurkako protesta batek EHUren ikasturte irekiera atzeratu du
Israeli boikota egiteko eskatu dute manifestariek eta Eusko Jaurlaritzari eta EHUri "genozidioaren konplize" izatea leporatu diete. Pradales lehendakaria iritsi denean oihuak hasi dira eta tentsio uneak ere izan dira. Ondorioz, ekitaldiaren hasiera minutu batzuk atzeratu da. Ekitaldira joan diren erakundeetako eta unibertsitateko ordezkariak isilik egon dira oihuak noiz amaituko zain.
Osakidetzak astelehenean hasiko du haurtxoen bronkiolitis akutuaren aurkako immunizazio kanpaina
Kanpainaren ardatza jaioberri guztiak, haur goiztiarrak eta gaixotasun kronikoa duten bi urtetik beherako haurrak izango dira.