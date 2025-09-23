Detenido un tercer implicado en el homicidio de la calle Fika de Bilbao

La Ertzaintza ha detenido a un hombre de 28 años por su presunta implicación en el homicidio registrado el domingo en la calle Fika de Bilbao. El sospechoso, de origen latinoamericano, se presentó en la Ertzain-etxea de la capital vizcaína, donde fue arrestado.

En total, la Policía autonómica ha practicado tres detenciones en las últimas horas por su implicación. La primera se produjo en Bilbao, la segunda en Getxo y la tercera, de nuevo en Bilbao, cuando uno de los presuntos implicados decidió entregarse.

Los arrestados son tres hombres de 31, 21 y 28 años, todos ellos de origen latinoamericano. La Ertzaintza mantiene abierta la investigación con el objetivo de esclarecer lo ocurrido en la calle Fika y determinar el grado de participación de cada uno de los detenidos.

La víctima, un joven marroquí de 21 años, falleció en el hospital de Cruces tras sufrir heridas de arma blanca en el pecho en el transcurso de un altercado ocurrido en plena vía pública.

Los hechos se produjeron hacia las siete menos cuarto de la mañana del domingo en la calle Fika del barrio bilbaíno de Soloetxe.