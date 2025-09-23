INVESTIGACIÓN
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Detenido un tercer implicado en el homicidio de la calle Fika de Bilbao

La Ertzaintza ha arrestado ya a tres personas en relación con el crimen ocurrido el pasado domingo en Bilbao. El último detenido, de 28 años, se entregó voluntariamente en la comisaría de la Ertzaintza.
BILBAO (PAÍS VASCO), 21/09/2025.- La Ertzaintza inspecciona unos contenedores cercanos al portal número 7 de la calle Zumarraga de Bilbao, en las investigaciones del fallecimiento de un hombre este domingo en Bilbao tras sufrir heridas de arma blanca en el pecho en el transcurso de un altercado. EFE/Javier Zorrilla
Euskaraz irakurri: Bilboko Fika kaleko homizidioan inplikatutako hirugarren pertsona bat atxilotu dute
author image

EITB

Última actualización

La Ertzaintza ha detenido a un hombre de 28 años por su presunta implicación en el homicidio registrado el domingo en la calle Fika de Bilbao. El sospechoso, de origen latinoamericano, se presentó en la Ertzain-etxea de la capital vizcaína, donde fue arrestado.

En total, la Policía autonómica ha practicado tres detenciones en las últimas horas por su implicación. La primera se produjo en Bilbao, la segunda en Getxo y la tercera, de nuevo en Bilbao, cuando uno de los presuntos implicados decidió entregarse.

Los arrestados son tres hombres de 31, 21 y 28 años, todos ellos de origen latinoamericano. La Ertzaintza mantiene abierta la investigación con el objetivo de esclarecer lo ocurrido en la calle Fika y determinar el grado de participación de cada uno de los detenidos.

La víctima, un joven marroquí de 21 años, falleció en el hospital de Cruces tras sufrir heridas de arma blanca en el pecho en el transcurso de un altercado ocurrido en plena vía pública.

Los hechos se produjeron hacia las siete menos cuarto de la mañana del domingo en la calle Fika del barrio bilbaíno de Soloetxe.

Bilbao Delitos Sociedad

Más noticias sobre sociedad

Recuerdo en Vitoria-Gasteiz de los 1.580 profesionales sanitarios muertos por Israel en Gaza
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Recuerdo en Vitoria-Gasteiz de los 1580 profesionales sanitarios asesinados por Israel en Gaza

La lectura que se ha realizado a las puertas del Hospital de Txagorritxu tenía como objetivo "preservar la memoria y las vidas sesgadas por el genocidio sionista". Según Médicos Sin Fronteras, durante estos dos años han muerto 1580 profesionales sanitarios en los ataques del ejército de Netanyahu contra hospitales, clínicas y equipos de emergencias y rescate.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Arranca Beldur Barik 2025, el concurso de vídeos para prevenir la violencia sexista

En la presentación en el centro educativo donostiarra Lauaizeta, la directora de Emakunde, Miren Elgarresta, ha recordado que el objetivo del programa es prevenir la violencia machista entre la juventud, "favoreciendo el empoderamiento de las chicas y ayudando a los chicos a reflexionar sobre la necesidad de la igualdad, apostando con la participación de todos por una sociedad más igualitaria".

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Aburto apela a la colaboración ciudadana para detener a los autores del homicidio en Bilbao

"El día de ayer fue muy duro", ha lamentado el alcalde de Bilbao, para añadir que "lo que nos queda es seguir trabajando para mejorar la seguridad en Bilbao tanto desde el punto de vista preventivo como desde el punto de vista punitivo". En ese sentido, Aburto espera que la Ertzaintza "logre detener a los culpables y ponerlos a disposición de la justicia para que no quede impune un acto de esta naturaleza" y ha apelado a la ciudadanía para pedir su colaboración. 

Cargar más