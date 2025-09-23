IKERKETA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Bilboko Fika kaleko homizidioan inplikatutako hirugarren pertsona bat atxilotu dute

Ertzaintzak hiru pertsona atxilotu ditu dagoeneko igandean Bilbon izandako krimenarekin lotuta. Azken atxilotuak 28 urte ditu, eta bere borondatez entregatu zuen bere burua Ertzaintzaren komisarian.

BILBAO (PAÍS VASCO), 21/09/2025.- La Ertzaintza inspecciona unos contenedores cercanos al portal número 7 de la calle Zumarraga de Bilbao, en las investigaciones del fallecimiento de un hombre este domingo en Bilbao tras sufrir heridas de arma blanca en el pecho en el transcurso de un altercado. EFE/Javier Zorrilla
author image

EITB

Azken eguneratzea

Ertzaintzak 28 urteko gizon bat atxilotu du, igandean Bilboko Fika kalean izandako hilketarekin zerikusia duelakoan. Susmagarria, latinoamerikarra, Bizkaiko hiriburuko ertzain-etxean agertu zen, eta han atxilotu zuten.

Guztira, Ertzaintzak hiru atxiloketa egin ditu azken orduetan: lehena Bilbon, bigarrena Getxon eta hirugarrena Bilbon, ustezko inplikatuetako batek bere burua entregatzea erabaki zuenean.

Atxilotuak 31, 21 eta 28 urteko hiru gizon dira, guztiak jatorri latinoamerikarrekoak. Ertzaintzak zabalik du ikerketa, Fika kalean gertatutakoa argitzeko eta atxilotuetako bakoitzaren parte-hartze maila zehazteko.

Bilbo Delituak Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Abian da Beldur Barik egitasmoaren 16. bideo lehiaketa, gazteek indarkeria matxistaren aurrean duten jarrera erakuts dezaten

Miren Elgarresta Emakunderen zuzendariak Donostiako Lauaizeta ikastetxean egindako ekitaldian gogorarazi duenez, programaren helburua da gazteen artean indarkeria matxista prebenitzea, "neskak ahalduntzea lagunduz eta mutilei berdintasunaren beharraren gainean hausnartzen lagunduz, denen parte-hartzearekin gizarte berdinzaleago baten alde egiteko".

Gehiago kargatu