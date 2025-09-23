Los detenidos por la muerte del joven en Bilbao no pertenecen a bandas violentas, según el jefe de la Ertzaintza

Las tres personas detenidas por la muerte del joven de 28 años el domingo en Bilbao no formarían parte de ninguna pandilla o banda violenta, según ha adelantado el jefe de la Ertzaintza, Josu Bujanda.

Explica que eran "dos grupos de jóvenes que regresaban a casa, que no se conocían entre ellos". Al parecer, comenzaron a insultarse y ello devino en una pelea entre dos miembros, uno de cada grupo. Bujanda ha asegurado que "la investigación apunta a que no pertenecen a ninguna banda ni pandilla u organización violenta".

El jefe de la Policía Vasca ha adelantado que la investigación continúa abierta, pero se descarta nuevas detenciones.

Heridas de arma blanca en el pecho

En total, la Policía autonómica ha practicado tres detenciones en las últimas horas por su implicación en la muerte de un joven de 28 años el pasado domingo en Bilbao. La primera se produjo en Bilbao, la segunda en Getxo y la tercera, de nuevo en Bilbao, cuando uno de los presuntos implicados decidió entregarse.

Los arrestados son tres hombres de 31, 21 y 28 años, todos ellos de origen latinoamericano. La Ertzaintza mantiene abierta la investigación con el objetivo de esclarecer lo ocurrido en la calle Fika y determinar el grado de participación de cada uno de los detenidos.

La víctima, un joven marroquí de 21 años, falleció en el hospital de Cruces tras sufrir heridas de arma blanca en el pecho en el transcurso de un altercado ocurrido en plena vía pública.

Los hechos se produjeron hacia las siete menos cuarto de la mañana del domingo en la calle Fika del barrio bilbaíno de Soloetxe.