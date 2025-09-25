Crimen
Prisión para uno de los detenidos por el crimen de Solokoetxe

Los otros dos detenidos por la pelea que causó la muerte de un joven de 21 años este pasado fin de semana quedan en libertad bajo medidas cautelares.

Euskaraz irakurri: Espetxea Solokoetxeko krimenaren ustezko egilearentzat
author image

EITB

Última actualización

El joven presuntamente responsable de la puñalada que provocó la muerte de un joven de 21 años, la madrugada del pasado domingo en Bilbao, ha ingresado en prisión a instancias de la autoridad judicial, según ha podido saber EITB.

Por su parte, los otros dos implicados en la pelea callejera que derivó en el homicidio han sido puestos en libertad bajo medidas cautelares, con la obligación de acudir periódicamente al juzgado hasta la celebración del juicio.

Los tres arrestados fueron presentados ante la justicia a primera hora de la mañana tras su detención por la Ertzaintza. Se trata de dos hombres de 21, 28 y 31 años, quienes permanecieron bajo custodia policial desde la noche del lunes, cuando fueron arrestados en Bilbao y Getxo.

 

