Krimena
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Espetxera bidali dute Solokoetxeko hilketagatik atxilotuetako bat

Krimenagatik atxilotutako beste biak aske utzi ditu epaileak, kautelazko neurriekin.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Joan den irailaren 21ean Bilbon izandako 21 urteko gazte baten hilketarekin lotuta, Ertzaintzak atxilotutako hiru pertsonetatik bat behin-behinean espetxera bidali du epaileak, EITBk jakin ahal izan duenez. 

Beste bi atxilotuak aske utzi dituzte, kautelazko neurriekin, Bilboko Instrukziozko 9. Epaitegiak agindu duenez. Gainera, epaitegian azaldu beharko dira, pasaportea kendu diete eta ezin dira Estatutik atera.

Ertzaintzak atxilotu ondoren, epailearen aurrera eraman zituzten hirurak. 

 21, 28 eta 31 urteko hiru gizon dira atxilotuak, eta astelehen gauetik poliziaren zaintzapean egon dira. Bilbon eta Getxon egin zituzten atxiloketak. 

 

Bizkaia Bilbo Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Jesús Oñate
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Sindikatuek "propagandatzat" jo dute Osakidetzak Lehen Mailako Arretako 13 zentrotan psikologia zerbitzua emango duela iragarri izana

ELA eta LAB sindikatuek ohartarazi dutenez, psikologo horiek "ez dute espezialitaterik, eta ezin izango dute tratamendurik diagnostikatu ezta bideratu". Lehen Mailako Arretako osasun zentroetan psikologia zerbitzua ezarriko duen proiektu pilotua aurkeztu die Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak Osakidetzako sindikatuei. Osasun Sailak iragarri duenez, helburua "anbulatorioetako arreta emozionalaren irisgarritasuna hobetzea" da.

Glaziarrak agurtzen
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

EITBren "Glaziarrak agurtzen" lanak aitortza lortu du nazioarte mailan, Venice TV Awards sarietan

Nazioarteko telebista-programen berrikuntza eta bikaintasuna saritzen dituzte Veneziako Telebista golardoek, eta Cross Platform Programming atalean izendatu dute proiektua, EITBk eduki berritzaile eta hainbat euskarritan emititzearen alde egindako apustua aitortuta. Glaziarrak agurtzen PRIMERANen, Euskal Telebistan eta ORAINen estreinatu zen, guztietan egokitutako lengoaia eta formatuak erabilita.

Gehiago kargatu