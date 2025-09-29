Temporal
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La Aemet mantiene el aviso rojo por lluvias muy fuertes en la provincia de Valencia

Operarios colocan barreras antinundación en el barranco de la Saleta en Aldaia, Valencia,
18:00 - 20:00
Operarios colocan barreras antinundación en el barranco de la Saleta en Aldaia, Valencia. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Abisu gorriak indarrean jarraitzen du Valentziako probintzian, eurite handiengatik

Última actualización

La ciudad de Valencia se mantiene pendiente de la evolución del temporal que amenaza a la capital valenciana y a otras poblaciones de esta provincia teniendo en cuenta que "posiblemente las horas más complicadas lleguen durante esta tarde".

Alertas Meteorológicas Inundaciones Sociedad Comunidad Valenciana Temporales

Más noticias sobre sociedad

María del Carmen Adán
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La fiscal superior del País Vasco, sobre el udaleku de Bernedo: "El atestado remitido se quedó en un limbo"

María del Carmen Adán, fiscal superior del País Vasco, ha señalado que la Fiscalía ha conocido por los medios de comunicación lo ocurrido en las colonias de Bernedo. "El atestado remitido se quedó en un limbo y no motivó la incoación de diligencias previas que es obligada", ha señalado Adán.  "Hemos instado al juzgado a que incoe inmediatemente el auto de previas", ha añadido.

Cargar más