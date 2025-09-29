Denboralea

Abisu gorriak indarrean jarraitzen du Valentziako probintzian, eurite handiengatik

Operarios colocan barreras antinundación en el barranco de la Saleta en Aldaia, Valencia,
18:00 - 20:00

Langileek uholdeen aurkako hesiak jarri dituzte Valentzian. Argazkia: EFE.

Azken eguneratzea

Valentzia hiriburuan denboraleak datozen orduetan izango duen bilakaerarekin kezkatuta daude. Hiriko alkateak adierazi duenez, "litekeena da unerik gogorrenak arratsaldean iristea".

Alerta Meteorologikoak Uholdeak Gizartea Valentzia Erkidegoa Denboraleak

