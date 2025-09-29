Abisu gorriak indarrean jarraitzen du Valentziako probintzian, eurite handiengatik
Valentzia hiriburuan denboraleak datozen orduetan izango duen bilakaerarekin kezkatuta daude. Hiriko alkateak adierazi duenez, "litekeena da unerik gogorrenak arratsaldean iristea".
Miguel Unamunori omenaldia, haren jaiotzaren 161. urteurrenean
Bilboko Udalak omenaldia egin dio astelehen honetan Miguel de Unamunori, 1864an jaio zela 161 urte bete direnean. Ekitaldian, Juan Mari Aburto Bilboko alkateak lore-eskaintza egin du, eta Unamuno deskribatu du "kulturarekin, askatasunarekin eta giza duintasunarekin konprometitutako bilbotar" gisa.
Ertzaintzak sexu-askatasunaren aurkako lau salaketa ditu, Bernedoko udalekuetako gertakariak direla eta
Ikerketa judiziala astelehen honetan jarri da martxan, lehen salaketa jarri zenetik ia bost hilabete igaro direnean. EAEko fiskal nagusiak adierazi duenez, maiatzean epaitegira iritsitako polizia-atestatua "linboan" geratu zen.
Osasun sailburuak ez du parte hartuko Lurralde arteko Kontseiluan, Ministerioaren jarrera salatzeko
Alberto Martinezek salatu du Ministerioak ez dituela kontuan hartu Euskadiren proposamenak, hala nola BAME plazak handitzea eta euskara baloratzea espezialisten formakuntzan.
EAEko fiskal nagusia, Bernedoko udalekuei buruz: "Bidalitako atestatua linboan geratu zen"
Maria del Carmen Adan EAEko fiskal nagusiak adierazi duenez, Fiskaltzak komunikabideen bidez izan du Bernedoko udalekuetan gertatutakoaren berri. "Bidalitako atestatua linboan geratu zen, eta ez zuen bultzatu aurretiazko eginbideak abiaraztea, derrigorrez egin behar diren arren", adierazi du Adanek. "Epaitegiari eskatu diogu berehala ekin diezaiola", gaineratu du.
Lanuzte instituzionala EHUn, Palestinari eta Sumud flotillari elkartasuna adierazteko
'EHU Palestinarekin. Stop Genocide' lelopean, EHUko errektore-taldeak deitutako elkarretaratzeak 11:00etatik 11:30era egin dira Unibertsitateak dituen hiru campusetan.
Euskadin, urtean, 115 kilo janari galtzen dira alferrik pertsonako: 244.000 tona, orotara
Amaia Barredo Elikadura, Landa Garapen, Nekazaritza eta Arrantza sailburuak nabarmendu du Euskadik "nazioarteko erreferente" izan behar duela elikagaiak alferrik galtzearen aurkako kontzientziazioan.
Pasaiako arrantza-ontzi bat Gijongo porturaino eskoltatu du Guardia Zibilak
Kapitainak salatu duenez, 16 tripulatzaileetatik 12k mehatxuak egin dizkiote. Hortaz, Gijongo porturantz jo zuen, "itsasontziari kalterik eragin ziezaioketen beldur". Guardia Zibilak porturaino lagundu zion ontziari, eta ikerketa abiatu du, jazotakoa argitzeko.
Istripua izan da Barakaldo parean, eta auto-ilara luzeak izan dira goizean goiz
Bi ibilgailuk talka egin dute A-8ko 123. kilometroan, Donostiarako noranzkoan, eta errei bat itxi behar izan dute. Auto-ilara luzeak sortu dira inguruan.
Euriengatik ezarritako alerta gorriak 200 l/m2 baino gehiago utzi ditu Mediterraneoko eremuan
Estatuko Meteorologia Agentziak alerta gorria ezarri du Valentziako Erkidegoan, Castellon eta Kataluniako hegoaldean. Valentzian, eskola barik geratu dira milioi erdi ikasle, alerta dela eta.