UTOPIA ISILA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

"Con estas comidas solidarias pretendemos alimentar el cuerpo y también el alma"

18:00 - 20:00
El colectivo Lagun Artean comiendo en el Aitaren de Bilbao. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Utopía Isila, Bizkaiko kolektibo behartsuentzako esperientzia gastronomiko solidarioak, sukaldaritzako profesionalek bultzatua
author image

EITB

Última actualización

La fundación Bisubi, compuesta por 250 cocineros y cocineras de Bizkaia, pone en marcha la iniciativa Utopía Isila. Una vez al mes, invitarán a un colectivo desfavorecido a una experiencia gastronómica única, con el objetivo de “alimentar el cuerpo y también el alma” de comensales que, en su día a día, difícilmente tienen acceso a este tipo de restaurantes y experiencias. El colectivo de personas sin hogar Lagun Artean ha sido elegido para la comida solidaria de septiembre.

Sociedad Bilbao Servicios Sociales Restaurantes Gastronomía

Más noticias sobre sociedad

María del Carmen Adán
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La fiscal superior del País Vasco, sobre el udaleku de Bernedo: "El atestado remitido se quedó en un limbo"

María del Carmen Adán, fiscal superior del País Vasco, ha señalado que la Fiscalía ha conocido por los medios de comunicación lo ocurrido en las colonias de Bernedo. "El atestado remitido se quedó en un limbo y no motivó la incoación de diligencias previas que es obligada", ha señalado Adán.  "Hemos instado al juzgado a que incoe inmediatemente el auto de previas", ha añadido.

Cargar más