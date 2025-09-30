UTOPIA ISILA

"Bazkari solidario hauekin, gorputza eta arima elikatu nahi ditugu"

18:00 - 20:00

Lagun Artean elkarteko kideak Bilboko Aitaren jatetxean bazkaltzen. Argazkia: EITB

author image

EITB

Azken eguneratzea

Bizkaiko 250 sukaldarik osatutako Bisubi Fundazioak Utopia Isila ekimena jarri du abian. Hilean behin, pertsona zaurgarriz osatutako talde bat gonbidatuko dute esperientzia gastronomiko batera, jankide horien “gorputza eta arima” elikatzeko helburuarekin. Lagun Artean elkartea izan da iraileko bazkarian gonbidatua.

