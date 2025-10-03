100 AÑOS

Xabiertxo cumple 100 años: "Creo que la educación actual necesita el ecosistema 'euskaltzale' de aquella época"

18:00 - 20:00
100 aniversario del libro "Xabiertxo"
Euskaraz irakurri: Xabiertxok, 100 urte: "Uste dut gaur egungo hezkuntzak garai hartako ekosistema euskaltzale hori behar duela"
author image

Ane Santesteban | EITB

Última actualización

Hace 100 años que la tolosarra Ixaka López Mendizabal publicó "Xabiertxo", un libro para enseñar a los niños a leer en euskera. Haritz Azurmendi, miembro de la Fundación Jakin, uno de los encargados de conmemorar el centenario,  ha desvelado la historia y todas las curiosidades sobre este icónico libro de texto.

