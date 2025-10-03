100. URTEURRENA
Xabiertxok, 100 urte: "Uste dut gaur egungo hezkuntzak garai hartako ekosistema euskaltzale hori behar duela"

18:00 - 20:00
"Xabiertxo" liburuaren 100. urteurrena
author image

Ane Santesteban | EITB

Azken eguneratzea

Duela 100 urte argitaratu zuen Ixaka Lopez Mendizabal tolosarrak “Xabiertxo”, haurrei euskaraz irakurtzen irakasteko liburua. Haritz Azurmendi Jakin Fundazioko kidea aritu da mendeurrenaren ospakizuna prestatzeko lanetan, eta liburuari buruzko bitxikeriak azaltzeaz gain, Xabiertxok Euskal Herriari egin dion ekarpenaren inguruan mintzatu da.

Kultura Literatura Tolosa Euskal Autonomia Erkidegoa Gipuzkoa Araba Bizkaia Nafarroa Euskal eskola publikoa Euskara Hezkuntza Gizartea

