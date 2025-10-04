Álava
Alerta de contaminación en 12 localidades de Álava, por un posible vertido en el río Ayuda

Emergencias del Gobierno Vasco y de la Junta de Castilla y León han lanzado una alerta desde el viernes por la tarde despues de que un ciudadano alertara de la presencia de numerosos cangrejos muertos en el cauce.
EITB

Doce localidades del condado de Treviño, en Álava, están en alerta por contaminación del río Ayuda por un posible vertido. Emergencias del Gobierno Vasco ha hecho llegar a través de los alcaldes el mensaje de que ni personas ni animales tengan contacto con el agua del río, ya que baja fuertemente contaminado desde Bernedo hasta Berantevilla

Por ello, Emergencias del Gobierno Vasco y de la Junta de Castilla y León han lanzado una alerta desde el viernes por la tarde despues de que un ciudadano alertara de la presencia de numerosos cangrejos muertos en el cauce. 

En total, son doce las localidades afectadas, entre ellas la propia Treviño, que han recibido el aviso de que no se consuma ni se tenga contacto con el agua del rio. 

El viernes, técnicos de Medio ambiente y de la Agencia Vasca del Agua URA recogieron muestras para determinar el origen y la gravedad del vertido del que se desconoce hasta el momento su origen. Desde la Junta Administrativa de Treviño su presidente Roberto Bajos ha dicho en Radio Euskadi que llevan años reclamando a la Junta de Castilla y Leon la puesta a punto de las depuradora

