Kutsadura arriskua Arabako 12 herritan, Ihuda ibaian isuria egon daitekeelako
Eusko Jaurlaritzaren eta Gaztela eta Leongo larrialdi zerbitzuek alerta egoera ezarri dute, ibai-ibilguan karramarro ugari hilda agertu direla jakin ostean.
Trebiñuko konderriko hamabi herri, Araban, alerta egoeran daude Ihuda ibaiaren kutsaduragatik, isurketa bat egon daitekeelako. Udalerri horietako alkateen bitartez, Eusko Jaurlaritzako Larrialdi zerbitzuek mezu bat helarazi dute: ibai horretako urarekin kontakturik ez izatea, ez pertsonek, ezta animaliek ere, oso kutsatuta baitago Bernedotik Berantevillaraino.
Hori dela eta, Eusko Jaurlaritzaren eta Gaztela eta Leongo larrialdi zerbitzuek alerta egoera abiarazi dute bart, ibai-ibilguan hildako karramarro ugari hilda agertu ostean.
Guztira, hamabi dira kaltetutako herriak, horien artean Trebiñu bera. Guztiekjaso dute ibaiko ura ez kontsumitzeko eta ez ukitzeko abisua.
Ostiralean, Ingurumeneko eta URA Uraren Euskal Agentziako teknikariek laginak hartu zituzten, isurketaren jatorria eta larritasuna zehazteko. Trebiñuko Administrazio Batzarretik Roberto Bajos presidenteak Radio Euskadiri esan dio urteak daramatzatela Gaztela eta Leongo Juntari araztegian obrak egiteko eskatzen.
