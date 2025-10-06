POLÉMICA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Despiden a la ilustradora de una revista de divulgación tras escribir "España" en la mano de Irulegi

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Dibulgazio aldizkari batek ilustratzailea kaleratu du Irulegiko eskuan "España" idazteagatik
author image

EITB

Última actualización

Arqueología e Historia ha decidido retirar el número dedicado a la historia de los vascones después de que la ilustradora haya escrito "ESPAÑA" en lugar de "Sorioneku". La editorial ha pedido disculpas, al igual que la ilustradora, que argumenta que se trataba de una broma interna.

Euskera Sociedad

Más noticias sobre sociedad

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Diez curiosidades del Aquarium que no conocías

Este 2025 el Aquarium de San Sebastián celebra un hito histórico: se han cumplido 100 años de la colocación de su primera piedra. Con un siglo de historia a sus espaldas, este espacio emblemático de la ciudad sigue sorprendiendo a pequeños y mayores. Charlamos con Esther Irigaray, su directora, para descubrir 10 detalles que quizá no conocías y que muestran cómo tradición, ciencia y curiosidad por el mar se dan la mano en uno de los acuarios más visitados de Europa.
Cargar más