Dibulgazio aldizkari batek ilustratzailea kaleratu du Irulegiko eskuan "España" idazteagatik
Arkeologia eta Historia aldizkariak baskoien historiari eskainitako zenbakia merkatutik kentzea erabaki du, ilustratzaileak Irulegiko eskuan "Sorioneku" idatzi beharrean "ESPAÑA" idatzi ondoren. Argitaletxeak barkamena eskatu du, eta ilustratzaileak, barkamena eskatu ostean, txantxa bat izan zela azaldu du.
Ezagutzen ez dituzun Aquariumeko hamar bitxikeria
2025ean Donostiako Aquariumek mugarri historikoa ospatu du: 100 urte bete dira lehen harria jarri zutenetik. Hiriko gune enblematikoa da, eta haurrak eta helduak erakartzen ditu. Esther Irigaray zuzendariarekin hitz egin dugu, agian ezagutzen ez dituzun 10 bitxikeria ezagutzeko. Bitxikeria horiek agerian uzten dute tradizioak, zientziak eta itsasoarekiko jakin-minak bat egiten dutela Europako akuariorik bisitatuenetako batean.
Ehun urtetik gorako Euskadiko eraikinak, historiaren lekuko
Gasteizek, Bilbok eta Donostiak lehen harria edo inaugurazioa 1925 inguruan duten eta aurten ia mende bateko historia betetzen duten hainbat eraikin kontserbatzen dituzte. Ehun urteko eraikin horien artean aipagarriena errepasatuko dugu Amaia Rementeria arkitektoarekin.
Atxilotu bat Donostian, segurtasun langile bati sastakai batekin mehatxatzeagatik eta autoarekin harrapatzen saiatzeagatik
Lekukoen arabera, atxilotuak eraso egin dio Ibaeta auzoko lokal bateko langileari barrura sartzeko debekuaren aurrean.
Osakidetzak gripearen txertaketa kanpaina abiatuko du astelehen honetan 60 urtetik gorakoentzat eta herritar zaurgarrientzat
Osakidetzak 6 hilabete eta 5 urte bitarteko haurrei ere jarriko die txertoa, eta 2 urtetik gorakoei sudurretik emango die.
25.000 ahatek parte hartu dute Bilboko XIII. Estropatadan
Bilboko Euskalduna zubitik 25.000 ahate bota dituzte, igande honetan. Lasterketa zientziaren eta gaixotasun neurodegeneratiboen aurkako ikerketaren aldeko sentsibilizaziorako ekitaldi gisa sortu zen 2012an.
Obesitatearen tratamendua goitik behera aldatu duten botika berriak agertu dira azken urteetan
Berez, diabetesari aurre egiteko sortu ziren, baina pisua galtzeko ere eraginkorrak direla erakutsi dute. Baina, nola funtzionatzen dute, eta zein kasutan hartu behar dira? Zalantzak argitzen saiatu gara adituekin.
Bularreko minbiziaren aurkako lasterketa solidarioa ospatu da Bilbon
Bilbon, bularreko minbiziaren aurkako lasterketa solidarioa ospatu da igandean, urriaren 5ean. Martxa solidarioa 11:00etan hasi da, Guggenheim museoaren plazatik.
"Salto-saltoka" murgildu da Elgoibar festa giroan, ikastolen alde
Kilometroak jaian zirkuitua, agertokiak eta gunea izan ditu Makusik. Horrez, gain, haur, gazte nahiz helduentzako ikuskizunak izan dira egun osoan zehar Elgoibarren.
Usansoloko herritarrek metroaren geltokia erdigunean jartzearen alde bozkatu dute
% 94,7ko babes zabala lortu du aukera horrek, tren proiektu berrian herri erdiguneko geltoki nagusia kentzeko polemikaren ostean.