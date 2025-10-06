POLEMIKA
Dibulgazio aldizkari batek ilustratzailea kaleratu du Irulegiko eskuan "España" idazteagatik

18:00 - 20:00
EITB

Arkeologia eta Historia aldizkariak baskoien historiari eskainitako zenbakia merkatutik kentzea erabaki du, ilustratzaileak Irulegiko eskuan "Sorioneku" idatzi beharrean "ESPAÑA" idatzi ondoren. Argitaletxeak barkamena eskatu du, eta ilustratzaileak, barkamena eskatu ostean, txantxa bat izan zela azaldu du.

18:00 - 20:00
