SOLIDARIDAD CON GAZA

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Los cuatro activistas vascos de la Global Sumud Flotilla retenidos en Israel llegan este lunes

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, ha anunciado que 28 personas de nacionalidad española que iban a bordo de la flotilla y que siguen retenidos en Israel volverán a lo largo de este lunes, después de que este domingo retornase un primer grupo de 21 ciudadanos.

JERUSALÉN, 02/10/2025.- Tripulantes con brazos en alto del Barco Meteque de la flotilla interceptado en aguas del Mediterráneo por la Armada israel. Un total de 23 barcos de la Global Flotilla Sumud proseguían su viaje hacia Gaza a las 06.00 GMT de este jueves 2 de octubre, según el 'tracker' de la propia flotilla, después de una noche de interceptaciones por las fuerzas israelíes en una operación que todavía continúa. EFE/ Captura de la señal de la Global Flotilla Sumud // SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Detención de un grupo de activistas de la flotilla. Foto de archivo: EFE

Euskaraz irakurri: Global Sumud Flotillan parte hartu duten lau ekintzaile euskal herritarrak gaur itzuliko dira
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Los cuatro activistas de Euskal Herria, que iban a bordo de la Global Sumud Flotilla y que siguen retenidos en Israel, volverán a lo largo de este lunes, según ha confirmado el Movimiento Global por Gaza de Euskal Herria. En primer lugar, aterrizarán a Atenas para después dirigirse a Madrid o Bilbao. 

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno español, José Manuel Albares, ha anunciado que los 28 activistas de nacionalidad española que iban a bordo de la flotilla saldrán este lunes de Israel. 

En una entrevista en Catalunya Ràdio, el jefe de la diplomacia española ha detallado que ha hablado con las familias de las 28 personas para trasladarles que durante este lunes, "si no hay cambios de última hora", saldrán de Israel. 

Ayer, domingo, llegó el primer grupo de 21 activistas de nacionalidad española (21 de los 49) que formaba parte de la Global Sumud Flotilla 

A su llegada, denunciaron "malos tratos" por parte de Israel durante la detención. 

Llegada de 21 activistas de la Global Sumud Flotilla al aeropuerto de Barajas
Los activistas de la flotilla denuncian malos tratos de Israel: "Una situación de intentar humillarnos y vejarnos"
Israel Franja de Gaza Palestina Sociedad

Más noticias sobre sociedad

20200316181151_metro-bilbao_
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Recuperado el servicio de Metro Bilbao entre Indautxu y San Ignazio, tras estar interrumpido dos horas por un fallo técnico

Una unidad que circulaba entre  San Ignazio y Sarriko se ha averiado, lo que ha provocado el corte de la circulación de trenes entre las estaciones de Indautxu y San Inazio durante casi dos horas. Además, ha habido retrasos generalizados en el resto de los trenes. Metro Bilbao informa que poco a poco se irán recuperando las frecuencias habituales.

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Diez curiosidades del Aquarium que no conocías

Este 2025 el Aquarium de San Sebastián celebra un hito histórico: se han cumplido 100 años de la colocación de su primera piedra. Con un siglo de historia a sus espaldas, este espacio emblemático de la ciudad sigue sorprendiendo a pequeños y mayores. Charlamos con Esther Irigaray, su directora, para descubrir 10 detalles que quizá no conocías y que muestran cómo tradición, ciencia y curiosidad por el mar se dan la mano en uno de los acuarios más visitados de Europa.
Cargar más