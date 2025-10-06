Los cuatro activistas vascos de la Global Sumud Flotilla retenidos en Israel llegan este lunes
El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, ha anunciado que 28 personas de nacionalidad española que iban a bordo de la flotilla y que siguen retenidos en Israel volverán a lo largo de este lunes, después de que este domingo retornase un primer grupo de 21 ciudadanos.
Los cuatro activistas de Euskal Herria, que iban a bordo de la Global Sumud Flotilla y que siguen retenidos en Israel, volverán a lo largo de este lunes, según ha confirmado el Movimiento Global por Gaza de Euskal Herria. En primer lugar, aterrizarán a Atenas para después dirigirse a Madrid o Bilbao.
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno español, José Manuel Albares, ha anunciado que los 28 activistas de nacionalidad española que iban a bordo de la flotilla saldrán este lunes de Israel.
En una entrevista en Catalunya Ràdio, el jefe de la diplomacia española ha detallado que ha hablado con las familias de las 28 personas para trasladarles que durante este lunes, "si no hay cambios de última hora", saldrán de Israel.
Ayer, domingo, llegó el primer grupo de 21 activistas de nacionalidad española (21 de los 49) que formaba parte de la Global Sumud Flotilla
A su llegada, denunciaron "malos tratos" por parte de Israel durante la detención.
