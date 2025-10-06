GAZAREKIN ELKARTASUNA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Israelek atxilotutako Global Sumud Flotillako lau ekintzaile euskal herritarrak gaur itzuliko dira

Jose Manuel Albares Espainiako Atzerri ministroak jakinarazi du astelehenean aterako direla Israeldik etxera bidean, nazionalitate espainiarra duten beste 24 ekintzailerekin batera. Igandean 21 ekintzaile Madrilera iritsi ziren. 

JERUSALÉN, 02/10/2025.- Tripulantes con brazos en alto del Barco Meteque de la flotilla interceptado en aguas del Mediterráneo por la Armada israel. Un total de 23 barcos de la Global Flotilla Sumud proseguían su viaje hacia Gaza a las 06.00 GMT de este jueves 2 de octubre, según el 'tracker' de la propia flotilla, después de una noche de interceptaciones por las fuerzas israelíes en una operación que todavía continúa. EFE/ Captura de la señal de la Global Flotilla Sumud // SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Flotillako 21 ekintzaile, atzo, Madrilen. Argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Israelen atxilotuta dauden Global Sumud Flotillako lau ekintzaile euskal herritarrak gaur itzuliko dira, Gazarako Mugimendu Globala Euskal Herriak baieztatu duenez. Lehenik Atenasera (Grezia) eramango dituzte, eta handik Madrilera edo, zuzenean, Bilbora. 

Jose Manuel Albares Espainiako Atzerri ministroak ere adierazi du nazionalitateko espainiarreko 49 ekintzaileetatik 28 (gainerako 21ak igandean itzuli ziren) gaur bertan aterako direla Israeldik. 

Catalunya Radio irrati katean egin dioten elkarrizketa Espainiako diplomaziaburuak azaldu duenez, dagoeneko familiekin hitz egin du, "azken orduko aldaketarik ezean", gaur bertan Israeldik aterako direla jakinarazteko. 

Nazionalitate espainiarreko 49 ekintzaileetatik 21 atzo bertan iritsi ziren, eta iritsieran Israelek "tratu txarrak" eman dizkiela salatu dute. 

Global Sumud Flotillako 21 ekintzaile iritsi dira Barajaseko aireportura
Ontzidiko ekintzaileek Israelen tratu txarrak salatu dituzte: "Umiliatzen eta iraintzen saiatzeko egoera"
Israel Gazako Zerrenda Palestina Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Ezagutzen ez dituzun Aquariumeko hamar bitxikeria

2025ean Donostiako Aquariumek mugarri historikoa ospatu du: 100 urte bete dira lehen harria jarri zutenetik. Hiriko gune enblematikoa da, eta haurrak eta helduak erakartzen ditu. Esther Irigaray zuzendariarekin hitz egin dugu, agian ezagutzen ez dituzun 10 bitxikeria ezagutzeko. Bitxikeria horiek agerian uzten dute tradizioak, zientziak eta itsasoarekiko jakin-minak bat egiten dutela Europako akuariorik bisitatuenetako batean.

Gehiago kargatu