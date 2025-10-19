NAVIDAD
Los turrones empiezan a llenar las estanterías en el obrador Gorrotxategi

Euskaraz irakurri: Gorrotxategi lantegian turroiak prestatzen hasi dira jada
EITB

Última actualización

Este año cumplen 100 años, por lo que han preparado un producto muy especial. Se trata de un turrón muy fresco, de lima-limón y chocolate blanco. La elaboración del turrón, uno de los productos estrella de la Navidad, empieza cuatro meses antes.

