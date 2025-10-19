GABONAK
Gorrotxategin turroiak egiten hasi dira jada

Los turrones empiezan a llenar las estanterías en el obrador Gorrotxategi
18:00 - 20:00
EITB

Aurten 100 urte bete dituzte, eta oso produktu berezia egin dute urteurrena ospatzeko: lima, limoi eta txokolate zurizko turroi freskoa. Gabonetan gehien erosten den produktuetako bat da turroia, eta lau hilabete lehenago hasten dira prestatzen.

