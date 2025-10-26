Gernika-Lumo celebrará este lunes la feria del “Último Lunes de Octubre”
Gernika-Lumo celebrará este lunes, 27 de octubre, la tradicional feria del “Último Lunes de Octubre”. En ella se congregarán más de 310 puestos con diversas actividades culturales, deportivas y concursos, para dar color a una mercado tradicional de más de 650 años de historia.
Las casetas de artesanía (56) serán las más numerosas de esta edición, seguidos por las de pan y pastel vasco (42) y las de queso (38). Además, también habrá casetas de miel, txakolí, conservas y otros productos locales.
Los puestos estarán distribuidos en las siguientes calles de Gernika: Artekale (66), Pasealeku (56), Industria (40), San Juan (32), Juan Calzada (30), San Juan Ibarra (21), Domingo Alegría (20), Ocho de enero (20) y Alhóndiga (2).
Las 8 txosnas, en cambio, se situarán en la Plaza de los Fueros, Pasealeku, Saraspe, Adolfo Urioste y Ciutat de Berga.
Así pues los bizkaitarrak podrán disfrutar de una de las ferias agrícolas más importantes de Euskal Herria, que reunirá a miles de personas en torno a productos de calidad inmejorable.
Novedades
Varias serán las novedades de esta edición del “Último Lunes de Gernika”. Entre ellas, destacan un código QR que enlazará a un plano con la ubicación exacta de cada productor y la incorporación de un frontón virtual.
Actividades culturales
Durante la jornada se celebrarán diferentes concursos y actividades culturales organizadas por el consistorio.
Las secciones de hortalizas, frutas, plantas ornamentales, txakolí, miel y queso contarán con su propio concurso, con un jurado formado por técnicos especializados en la material.
Entre las actividades culturales, destacan las exhibiciones de bertsolaris (Sebastián Lizaso, Andoni Egaña y Onintza Enbeita) y los partidos de cesta punta en el Jai Alai.
Más noticias sobre sociedad
Una persona detenida y otra hospitalizada tras una pelea que ha tenido lugar esta madrugada en Eibar
El herido ha sido trasladado al hospital de Mendaro con cortes y el detenido ya está a disposición judicial.
Desarticulada una red transnacional de trata de seres humanos con fines de explotación sexual
Durante la fase de explotación, se han llevado registros en Tudela e Irún, y en dos ciudades más de la península ibérica.
La Diputación de Álava abrirá esta semana un expediente contra el campamento de Bernedo
Será una tramitación paralela a la investigación abierta por el Juzgado de instrucción número 3 de Vitoria, y podría quedar paralizado si finalmente el caso se deriva a la vía penal.
Herido muy grave en Pamplona tras sufrir una caída mientras circulaba en patinete
El suceso ha ocurrido a las 22:31 horas en la rotonda que une la calle del Río Arga con el Paseo de los Enamorados. El herido ha sido trasladado al hospital, con pronóstico muy grave por un traumatismo craneoencefálico (TCE).
Ingresa en prisión un hombre por una agresión sexual a otro varón en el parque Cristina Enea de San Sebastián
Los hechos tuvieron lugar el pasado 19 de octubre por la mañana, y el hombre fue detenido dos días más tarde en la propia capital guipuzcoana.
Mohamed recupera más del dinero que le robaron, gracias a la solidaridad del pueblo de Erandio
La historia del ciudadano senegalés de Erandio, al que le robaron 3.500 euros mientras compraba en una frutería, ha tenido un final feliz. El establecimiento puso en marcha una campaña de ayuda para que Mohamed pudiera recuperar el dinero con el que iba a visitar a su familia en África, y ha recuperado más de lo que le robaron. Mohamed, exultante, ha agradecido la ayuda económica que le han brindado los vecinos de la localidad.
Miles de personas se manifiestan en Bilbao en solidaridad con los niños y niñas de Gaza
La plataforma “Gure haurrak ere badira” ha organizado la protesta, que ha estado encabezada por niños y niñas de varias escuelas bilbaínas. Israel ha matado ya a 20 000 menores en Gaza y mantiene, además, a 360 niños encarcelados. La manifestación ha finalizado con la colocación simbólica de cientos de zapatos y zapatillas en las escaleras del Ayuntamiento.
Abierta la exposición "Próxima parada: Amara-Easo" en el antiguo parque de bomberos de la calle Easo
Se han presentado los tres proyectos finalistas para la construcción de las viviendas en el entorno ferroviario de Amara-Eraso en San Sebastián. Los ciudadanos, además de ver los proyectos, podrán realizar aportaciones a partir de hoy en el antiguo parque de bomberos de la calle Easo.
Una nueva manifestación pide la dimisión de Mazón: "Es momento de reivindicación y memoria"
La presidenta de la Asociación Víctimas de la DANA, Mariló Gradolí, ha lamentado, en declaraciones a los medios al inicio de la marcha, que un año después de la tragedia "continuamos sin saber qué estaba haciendo Carlos Mazón" en esa tarde y siguen "reclamando verdad por todas las víctimas" y "por las personas que aquel día lo pasaron mal".