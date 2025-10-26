Gernika-Lumo celebrará este lunes la feria del “Último Lunes de Octubre”

Gernika-Lumo celebrará este lunes, 27 de octubre, la tradicional feria del “Último Lunes de Octubre”. En ella se congregarán más de 310 puestos con diversas actividades culturales, deportivas y concursos, para dar color a una mercado tradicional de más de 650 años de historia.

Las casetas de artesanía (56) serán las más numerosas de esta edición, seguidos por las de pan y pastel vasco (42) y las de queso (38). Además, también habrá casetas de miel, txakolí, conservas y otros productos locales.

Los puestos estarán distribuidos en las siguientes calles de Gernika: Artekale (66), Pasealeku (56), Industria (40), San Juan (32), Juan Calzada (30), San Juan Ibarra (21), Domingo Alegría (20), Ocho de enero (20) y Alhóndiga (2).

Las 8 txosnas, en cambio, se situarán en la Plaza de los Fueros, Pasealeku, Saraspe, Adolfo Urioste y Ciutat de Berga.

Así pues los bizkaitarrak podrán disfrutar de una de las ferias agrícolas más importantes de Euskal Herria, que reunirá a miles de personas en torno a productos de calidad inmejorable.

Novedades

Varias serán las novedades de esta edición del “Último Lunes de Gernika”. Entre ellas, destacan un código QR que enlazará a un plano con la ubicación exacta de cada productor y la incorporación de un frontón virtual.

Actividades culturales

Durante la jornada se celebrarán diferentes concursos y actividades culturales organizadas por el consistorio.

Las secciones de hortalizas, frutas, plantas ornamentales, txakolí, miel y queso contarán con su propio concurso, con un jurado formado por técnicos especializados en la material.

Entre las actividades culturales, destacan las exhibiciones de bertsolaris (Sebastián Lizaso, Andoni Egaña y Onintza Enbeita) y los partidos de cesta punta en el Jai Alai.