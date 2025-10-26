115.000 pertsona inguru gerturatu dira Gernika-Lumora Urriko Azken Astelehena ospatzeko
310 postu dira aurten 650 urte baino gehiagoko historia duen Euskal Herriko merkatu tradizional garrantzitsuenetako honetan. Nafarroako Eulate gaztandegiak irabazi du gazta-lehiaketa eta 7.400 euro ordaindu ditu Kanala Beach jatetxeak gazta irabazlea erosteko.
Gernika-Lumok Urriko Azken Astelehena ospatu du. Aurten ere, azokan jarritako 310 postuekin batera, hainbat erakusketa, erakustaldi eta kultur eta kirol jarduera antolatu dituzte 650 urte baino gehiagoko historia duen azoka tradizionalari kolorea emateko. Eguraldia lagun, 115.000 pertsona gerturatu dira eta giro paregabea izan da egun osoan zehar.
Hainbat lehiaketa izan dira egun osoan zehar, besteak beste, barazki, fruta, landare apaingarri, txakolin, ezti eta gazta lehiaketak. Gazta lehiaketa Nafarroako Eulate gaztandegiak irabazi du. Gazta irabazleagatik 7.400 euro ordaindu ditu Gautegiz-Arteagako Kanala Beach jatetxeak.
56 artisautza-postu jarri ditauzte aurten. Ugarienak ogia eta euskal pastela (42) eta gazta (38) saldu dituztenak izan dira. Horiez gain, eztia (16), txakolina (16), kontserbak (7), nekazaritzarako makinak (11), patatak (8), erroskillak (5), sagardoa (7) eta landare apaingarriak (1) ere jarri dituzte salgai.
Postu gehienak Artekalean jarri dituzte (66), baina Pasealekuan (56), San Juanen (32), Domingo Alegria plazan (20), Alondegian (2), San Juan Ibarra plazan (21), Juan Calzada kalean (30), Industrian (40) eta Ocho de Enero kalean (20) ere egon dira.
Bestalde, Foruen plazan, Pasealekuan, Saraspen, Adolfo Uriosten eta Ciutat de Berga kalean 8 txosna kokatu dira.
Horrenbestez, Euskal Herriko nekazaritza azokarik garrantzitsuenetariko batez gozatzeko aukera izan da Gernikan.
Berritasunak
Aurtengo edizioak nobedadeak ere izan ditu. Horietako bi ekoizleen kokapen zehatza ikusteko mapa digitala (QR kode bitartez ikusi ahalko da) eta frontoi birtuala dira.
Bestalde, kultur emanaldiek ere bere lekua dute, hala nola bertsolarien erakustaldia (Sebastian Lizaso, Andoni Egaña eta Onintza Enbeita) eta zesta-puntako partidak, Jai Alai frontoian.
