Bilbao se prepara para una jornada de reivindicación y solidaridad en torno al partido de la Euskal Selekzioa y Palestina
Bilbao vivirá este sábado una jornada de movilización social y reivindicación coincidiendo con el amistoso entre la Euskal Selekzioa y Palestina. Más allá del fútbol, el encuentro ha servido de catalizador para una respuesta ciudadana sin precedentes, con actividades culturales, homenajes y manifestaciones en solidaridad con el pueblo palestino y en favor del reconocimiento oficial de la selección vasca.
Desde la mañana se han programado distintos actos en la capital vizcaina. Entre ellos, una edición especial de Bilbo Kantari, convocada por Bilboko Konpartsak, y un homenaje a los atletas palestinos asesinados, organizado por Palestinarekin Elkartasuna.
El punto álgido llegará por la tarde, con dos manifestaciones prácticamente simultáneas. La primera, promovida por la iniciativa Gernika-Palestina, partirá a las 17:30 horas desde el Teatro Arriaga bajo el lema “Herri libreak, genozidioa stop”. Una hora más tarde, a las 18:30, comenzará desde el Arenal la movilización impulsada por la plataforma Palestinarekin Elkartasuna, en solidaridad con Palestina y a favor del reconocimiento de la Euskal Selekzioa.
A la primera marcha se han adherido colectivos como Gure Esku o Gu Ere Bai, mientras que la segunda contará con la participación de grupos de animación vinculados al deporte como Iñigo Cabacas Herri Harmaila, Bultzada, Indar Gorri o Iraultza.
En el plano político, EH Bildu ha anunciado su apoyo a la manifestación de Gernika-Palestina, mientras que el PNV ha animado a su militancia a acudir al partido en San Mames bajo el lema “Ofizialtasunetik askatasunera”.
Con las 50.000 entradas ya agotadas y una ciudad volcada en la cita, el partido entre la Euskal Selekzioa y Palestina se perfila como un evento que trascenderá lo deportivo para convertirse en una jornada de reivindicación y solidaridad colectiva.
