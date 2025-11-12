PARTIDA

Aldarrikapen eta elkartasun eguna larunbatean Bilbon, Euskal Selekzioaren eta Palestinaren arteko partidan

Larunbatean San Mamesen jokatuko den lagunartekoarekin batera, kirolaz kanpoko ekitaldi ugari egingo dira: arratsaldean deitutako bi manifestazio, eta goizetik hasita omenaldi eta jarduera kulturalak.

20201215140425_euskal-selekzioa-oficilialidad_
Ofizialtasunaren aldeko aldarrikapena artxiboko irudi batean. Argazkia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Bilbok larunbat honetan mobilizazio sozial eta aldarrikapen eguna biziko du, Euskal Selekzioaren eta Palestinaren arteko lagunartekoarekin bat eginez. Futbolaz harago, ekitaldiak herritarren erantzun zabal eta berezia piztu du, Palestinako herriari elkartasuna adierazteko eta Euskal Selekzioaren aitortza ofizialaren alde egiteko.

Goizetik hainbat ekitaldi antolatu dira Bizkaiko hiriburuan; horien artean daude Bilboko Konpartsek deitutako Bilbo Kantari edizio berezia eta Palestinarekin Elkartasuna plataformak antolatutako hildako atleta palestinarren aldeko omenaldia.

Arratsaldean egingo dira ekitaldi nagusiak: bi manifestazio ia aldi berean. Lehenengoa, Gernika-Palestina ekimenak sustatua, 17:30ean abiatuko da Arriaga Antzokitik, “Herri libreak, genozidioa stop” lelopean. Bigarrena, Palestinarekin Elkartasuna plataformak antolatua, 18:30ean abiatuko da Areatzatik, Palestinarekiko elkartasuna eta Euskal Selekzioaren aitortza ofiziala eskatzeko.

Lehen mobilizazioan Gure Esku eta Gu Ere Bai taldeek parte hartuko dute, eta bigarrenean, berriz, kirolarekin lotutako animazio taldeek, hala nola Iñigo Cabacas Herri Harmaila, Bultzada, Indar Gorri eta Iraultzak.

Alderdi politikoen artean, EH Bilduk Gernika-Palestinaren manifestazioa babestuko duela iragarri du, eta EAJk bere afiliatuei San Mamesera joateko deia egin die, “Ofizialtasunetik askatasunera” lelopean.

50.000 sarrerak agortuta eta hiri osoa zita horretan murgilduta, Euskal Selekzioaren eta Palestinaren arteko partidua kirol arlotik haragoko egun bihurtuko da, aldarrikapen eta elkartasun kolektiboaren sinbolo.

