Reclaman el reconocimiento del euskera y más recursos ante el Museo Vasco de Baiona

Baiona Kontseilua kontzentrazioa
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Euskararen aitortza eta baliabideak eskatu dituzte Baionako Euskal Museoaren aurrean
author image

EITB

Última actualización

El primer libro impreso en euskera "Linguae Vasconum primitiae" de Bernat Etxepare, que se expone en el Museo de Baiona, será llevado a París en dos meses. Euskalgintzaren Kontseilua y la Confederación Vasca han dicho que "su sitio es este" y han reclamado reconocimiento y recursos para el euskera. Asimismo, han hecho un llamamiento a participar en el acto a favor del euskera que tendrá lugar el 27 de diciembre en Bilbao.

