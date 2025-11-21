Se reanudan las labores de búsqueda del pastor desaparecido en el monte Aizkorri
El perro y el rebaño del pastor, de 77 años, fueron localizados el viernes.
El sábado se han reanudado las labores de búsqueda del pastor desaparecido en la falda sur del monte Aizkorri, tras haber sido suspendidas por falta de luz, según ha informado el Departamento vasco de seguridad.
Según esta fuente, el perro y el rebaño de este pastor, de 77 años, fueron localizados el viernes por la tarde por la dotación de un helicóptero de la Ertzaintza, aunque el hombre permanece aún en paradero desconocido.
Efectivos de la sección de montaña de Ertzaintza buscan a este varón desde el jueves por la tarde su familia alertara de su desaparición, cuando al parecer se disponía a regresar con su rebaño de ovejas desde una borda cercana a las campas de Urbia, en la falda sur del Aizkorri, en Gipuzkoa.
Las condiciones de nieve en la zona están complicando la búsqueda, en la que participan especialistas de montaña de la Unidad de Vigilancia y Rescate de la Policía Vasca.
La familia alertó de la desaparición sobre las 20:00 horas del jueves, después de no tener noticias del pastor que debería de haber bajado de las campas de Urbia por las minas de Katabera hacia la zona de Brinkola.
Los recursos de montaña de la Ertzaintza se dirigieron al lugar y buscaron a la persona en una borda que suele utilizar el desaparecido, así como en diversas txabolas de los alrededores en la misma zona de Urbia.
Fue captado por un usuario de Eguraldia
Un vídeo grabado por Aitor Ruiz de Angulo y remitido al servicio de Eguraldia de EITB muestra el que podría ser el último avistamiento del pastor desaparecido en la falda sur del monte Aizkorri. En las imágenes, captadas horas antes de que se perdiera su rastro, se aprecia al hombre desplazándose por la zona donde más tarde se activó el dispositivo de búsqueda.
