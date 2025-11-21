ARTZAIN DESAGERTUA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Larunbat honetan ekin diete berriro Aizkorri mendian desagertutako artzaina bilatzeko lanei

77 urteko artzainaren txakurra eta artaldea ostiralean aurkitu zituzten, baina ez dago artzainaren arrastorik.

Artzaiaren bilaketa Urbian
18:00 - 20:00
Ertzaintzako agenteak desagertuaren bila ari dira. Argazkia: Ertzaintza
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Aizkorri mendiaren hegoaldeko magalean ostegun arratsaldetik desagertuta dagoen artzaina bilatzeko lanei berrekin diete larunbat honetan, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.

Iturri horren arabera, 77 urteko artzain horren txakurra eta artaldea ostiral arratsaldean aurkitu zituzten, Ertzaintzaren helikoptero baten laguntzaz, baina gizona oraindik ez dute aurkitu.

Ertzaintzako mendi-ataleko kideak gizonaren bila dabiltza, familiak desagerpenaren berri eman zuenetik. Antza denez, Urbiako zelaietatik hurbil dagoen borda batetik, Aizkorriko hegoaldeko magaletik, Gipuzkoan, bere artaldearekin itzultzera zihoan.

Elurra dela eta, bilaketa oso zaila izaten ari da, eta Ertzaintzaren Zaintza eta Erreskate Unitateko mendiko espezialistak parte hartzen ari dira bilaketa lanetan.

Familiak ostegun iluntzean eman zuen desagerpenaren berri, Urbiako zelaietatik Kataberako meategietatik Brinkola ingurura jaitsi behar zuen artzainaren berririk izan ez ostean.

Ertzaintzaren mendiko baliabideak bertara joan ziren, eta desagertutakoak erabili ohi duen borda batean bilatu zuten, baita Urbian bertan inguruko txaboletan ere. Ez zuten, ordea, artzaina aurkitu.

Eguraldiko erabiltzaile batek artzaina grabatu zuen

Aitor Ruiz de Angulok EITBko Eguraldia zerbitzura igorritako bideo batek desagertutako artzaina erakusten du. Irudietan, arrastoa galdu baino ordu batzuk lehenago hartutakoak, gizona geroago bilaketa dispositiboa aktibatu zen zonaldetik mugitzen ikusten da.

18:00 - 20:00
Argi faltagatik amaitu dituzte desagertutako artzaina bilatzeko lanak, eta bihar ekingo diete berriro
Desagertutako Pertsonak Gipuzkoa Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

“Definizioak bihurriak izaten dira eta, askotan, zaila izaten da erantzuna topatzea”

Larunbatean, azaroaren 22an, Euskal Herriko X. Hitz Gurutzatuen Txapelketa ospatuko dute Irunen. 30 parte hartzailetik gora izango dira, nor baino nor, txapela janzteko lehian. 2007an egin zen, lehenengoz, txapelketa, eta 2014an azkena. Urte askotako etenaldiaren ondotik, iaz, Korrikaren harira, Irungo Aitzondo elkarteak berreskuratu zuen egitasmoa, eta aurten ere antolatu dute txapelketa. Joxan Elosegi sortzaileak eta Beñat Muguruza antolakuntzako kideak txapelketaren xehetasunak kontatu dituzte. 
Gehiago ikusi
Publizitatea
X