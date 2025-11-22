GIPUZKOA
Localizan sin vida al pastor que buscaban en las campas de Urbia

Según ha podido saber EITB, el perro les ha marcado a los rescatistas la zona en la que se encontraba el pastor. El cuerpo estaba bajo la nieve.

Ertzaintza pastor desaparecido monte

Búsqueda del pastor desaparecido en la falda sur del monte Aizkorri. Foto: Ertzaintza

Euskaraz irakurri: Hilda aurkitu dute Aizkorri mendian bilatzen ari ziren artzaina
EITB

El pastor de 77 años desaparecido en las campas de Urbia, en la falda sur del monte Aizkorri (Gipuzkoa), ha sido encontrado sin vida este sábado por la mañana, tras reiniciar las labores de búsqueda, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. 

Minutos antes de la 11:00 horas ha sido localizado el cuerpo sin vida de este hombre. Su perro y el rebaño fueron localizados el viernes por la tarde por la dotación de un helicóptero de la Ertzaintza, en los alrededores del monte Artzanburu

Según ha podido saber EITB, el perro les ha marcado a los rescatistas la zona en la que se encontraba el pastor. El cuerpo estaba bajo la nieve.

Precisamente estas condiciones de nieve en la zona han complicando la búsqueda, en la que han participado especialistas de montaña de la Unidad de Vigilancia y Rescate de la Policía Vasca.

La familia alertó de la desaparición sobre las 20:00 horas del jueves, después de no tener noticias del pastor que debería de haber bajado de las campas de Urbia por las minas de Katabera hacia la zona de Brinkola.

Los recursos de montaña de la Ertzaintza se dirigieron al lugar y buscaron a la persona en una borda que suele utilizar el desaparecido, así como en diversas txabolas de los alrededores en la misma zona de Urbia.

