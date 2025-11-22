GIPUZKOA
Hilda aurkitu dute Urbiako zelaietan bilatzen ari ziren artzaina

EITBk jakin duenez, txakurrak berak markatu die erreskatatzaileei artzaina non zegoen. Gorpua elurpean zegoen.

Ertzaintza pastor desaparecido monte

Aizkorri mendiaren hegoaldeko magalean desagertutako artzainaren bila aritu diren erreskatatzaileetako batzuk. Argazkia: EITB

EITB

Azken eguneratzea

Hilda aurkitu dute larunbat goizean Urbiako zelaietan, Aizkorri mendiaren hegoaldeko magalean, desagertuta zegoen 77 urteko artzaina, bilaketa-lanak berrabiarazi ostean, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.

11:00k jo baino minutu batzuk lehenago topatu dute gorpua. Haren txakurra eta artaldea ostiral arratsaldean aurkitu zituen Ertzaintzaren helikoptero batekArtzanburu mendiaren inguruan

EITBk jakin duenez, txakurrak berak markatu die erreskatatzaileei artzaina non zegoen. Gorpua elurpean zegoen.

Elurra dela eta, bilaketa oso zaila izan da, eta Ertzaintzaren Zaintza eta Erreskate Unitateko mendiko espezialistek parte hartu dute bilaketa lanetan.

Ostegun iluntzean eman zuten senideek haren desagerpenaren berri, Urbiako zelaietatik Kataberako meategietatik Brinkola ingurura jaitsi behar zuen artzainaren berririk ez zutela ikusita.

Ertzaintzaren mendiko kideak bertaratu ziren, eta desagertutakoak erabiltzen zuen borda batean bilatu zuten, Urbian, baita inguruko txaboletan ere. Hala ere, ez zuten aurkitu.

