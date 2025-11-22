Hilda aurkitu dute Urbiako zelaietan bilatzen ari ziren artzaina
EITBk jakin duenez, txakurrak berak markatu die erreskatatzaileei artzaina non zegoen. Gorpua elurpean zegoen.
Hilda aurkitu dute larunbat goizean Urbiako zelaietan, Aizkorri mendiaren hegoaldeko magalean, desagertuta zegoen 77 urteko artzaina, bilaketa-lanak berrabiarazi ostean, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.
11:00k jo baino minutu batzuk lehenago topatu dute gorpua. Haren txakurra eta artaldea ostiral arratsaldean aurkitu zituen Ertzaintzaren helikoptero batek, Artzanburu mendiaren inguruan.
EITBk jakin duenez, txakurrak berak markatu die erreskatatzaileei artzaina non zegoen. Gorpua elurpean zegoen.
Elurra dela eta, bilaketa oso zaila izan da, eta Ertzaintzaren Zaintza eta Erreskate Unitateko mendiko espezialistek parte hartu dute bilaketa lanetan.
Ostegun iluntzean eman zuten senideek haren desagerpenaren berri, Urbiako zelaietatik Kataberako meategietatik Brinkola ingurura jaitsi behar zuen artzainaren berririk ez zutela ikusita.
Ertzaintzaren mendiko kideak bertaratu ziren, eta desagertutakoak erabiltzen zuen borda batean bilatu zuten, Urbian, baita inguruko txaboletan ere. Hala ere, ez zuten aurkitu.
Zure interesekoa izan daiteke
Aita santuak Cadizeko gotzainaren dimisioa onartu du, sexu-abusuen ikerketaren berria zabaldu eta gutxira
Zornozak duela 15 hilabete aurkeztu zuen uko egitea, erretiro adina betetzean, baina orain erantzuna jaso du, pederastia akusazioa filtratu ostean.
Lekeition pisu turistiko bat okupatu zuen familiak etxea utzi du
Hiru egunerako alokatu ostean, hilabete eman dute bertan bizitzen, aterpea lortu duten arte. Jabeek salatu dute kalteak eragin dituztela.
Larunbat honetan ekin diete berriro Aizkorri mendian desagertutako artzaina bilatzeko lanei
77 urteko artzainaren txakurra eta artaldea ostiralean aurkitu zituzten, baina ez dago artzainaren arrastorik.
Basauriko eskola-menu batean zizare bat agertu dela salatu dute
Basozelai Gaztelu ikastetxeko Guraso Elkarteak eskola-jantokien eredu berri bat eskatu du, egungo menuak "kalitate eta kantitate eskasekoak" direla iritzita.
GazteChange ekimenak haurren eta nerabeen eskubideak babestearen garrantzia ikusaraziko du gaur arratsaldean Bilbon
Guggenheim Bilbao Museoko auditorioan egingo da topaketa honen zazpigarren edizioa, UNICEF Euskadiko Batzordeak eta Lagunarte elkarteak antolatuta, eta streaming bidez jarraitu ahal izango da eitb.eus-en.
Elurrak Sakana estali du eta zirkulazioa zailtzen du A-10 autobidean
Elurra goizean goiz hasi du Sakanan eta errepideak zuriz estali ditu. A-10 autobidea itxi behar izan dute, Iruñerako noranzkoan, istripua izan duen kamioi baten eraginez.
Bertan behera utzi dituzte, argi faltagatik, desagertutako artzaina bilatzeko lanak, eta larunbatean ekingo diete berriro
Larrialdi zerbitzuek bukatutzat eman dituzte ostegun arratsaldetik Aizkorri mendiaren hegoaldeko magalean desagertuta dagoen 77 urteko artzaina bilatzeko lanak, argirik ez dagoelako, eta larunbat honetan ekingo diete berriro. Ertzaintzaren helikoptero batek gaur arratsaldean bertan aurkitu ditu artzainaren txakurra eta artaldea.
Osakidetzak indarkeria matxistaren 2.121 biktima artatu zituen 2024an, egunean sei, batez beste
Emakume horietatik 374k sexu-erasoak jasan zituzten, eta horien artean, 10etik 4 adingabeak ziren. 2025eko urtarriletik irailera bitartean, 299 dira sexu-erasoagatik artatu diren emakumeak.
Pertsona bat hil da Gernikan trenak harrapatuta
Erdialdeko trenbide-pasagunean izan da ezbeharra, goizean, oraindik argitzeke dauden arrazoiengatik.